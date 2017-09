Curso de Direito inicia curso preparatório para Exame da OAB

Na manhã do último sábado (09) teve início a preparação para a prova do Exame da Ordem dos Advogados (OAB) por cem acadêmicos dos 8º e 10º semestres do curso de Direito da Faculdade São Francisco de Barreiras (FASB). Com carga horária de 80 horas, o cursinho promovido pelo colegiado de Direito o atende os acadêmicos da instituição com uma revisão especial com os conteúdos exigidos na prova da OAB.Com perspectiva de fazer a prova da OAB no próximo ano, a acadêmica Bárbara Lobo, do 8º semestre de Direito, acredita que todo estudo adicional ajuda na preparação e aprovação para a prova. "Participar deste cursinho é uma ajuda a mais para esclarecer as dúvidas. Com os professores teremos um direcionamento para os assuntos que certamente vão cair na prova", afirma.Vestidos como super-heróis, os professores do "Intensivão OAB" promoveram a aula inaugural com vídeos de motivação e muita animação. Ao todo são três meses de preparação, o curso tem previsão para terminar no dia 11 de novembro. Segundo a coordenadora do curso de Direito da FASB, Cristiane Pacheco, ao todo são 16 professores envolvidos no projeto de extensão "Intensivão OAB"."É uma atividade complementar de ensino com o objetivo de revisar os conteúdos com ênfase para a prova. Queremos instrumentalizar cada vez mais os alunos com as dicas dos professores", ressalta. Para a coordenadora do curso, o projeto está ligado à Proposta Pedagógica Fasbiana (PPF). "Temos o dever de capacitar o aluno para a autonomia, de maneira que este possa aprender os conceitos sem decorar; como propõe a proposta pedagógica da FASB", afirma.