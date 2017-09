Partiu Estágio oferta mais três mil vagas em órgãos da administração pública estadual



Universitários regularmente matriculados em instituições de ensino estaduais, federais e privadas, com sede na Bahia, têm até o próximo domingo (17) para se inscrever no Programa Partiu Estágio. São, ao todo, 3.105 vagas de estágios oferecidas em 60 órgãos da administração pública estadual na capital e em 42 municípios do interior, no segundo edital do programa. Podem participar estudantes com idade mínima de 16 anos e que tenham cumprido pelo menos 50% do curso de formação, que deve ser na modalidade presencial.“Esta é uma grande oportunidade do estudante por em prática o que aprende de maneira teórica na faculdade. É uma chance de adentrar a área escolhida e de se capacitar desde cedo para os desafios da profissão”, explica o diretor de Valorização e Desenvolvimento de Pessoas, da Secretaria da Administração do Estado (Saeb), Alberto Queiroz.As inscrições devem ser feitas pela internet, no site programaestagio.saeb.ba.gov.br. No momento da inscrição, os universitários deverão preencher cuidadosamente a ficha cadastral, informando até três órgãos nos quais têm interesse de estagiar, de acordo com as vagas ofertadas. Vale ressaltar que os estudantes devem se candidatar a estágio na área de formação e que a atuação seja na cidade onde moram ou estudam.A convocação dará prioridade aos universitários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico, seguidos daqueles que tenham estudado todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada. A contratação dos jovens selecionados tem duração de um ano, sem possibilidade de prorrogação.O estudante tem, no máximo, dez dias úteis para se apresentar portando documentação indicada no edital. A carga horária de atividade é de quatro horas diárias e 20 horas semanais. Durante a vigência do estágio, o estudante terá direito à bolsa mensal, auxílio-transporte e recesso remunerado proporcional.O segundo edital, que está vigente, busca repetir o sucesso do primeiro edital, lançado entre 11 de abril e 2 de maio deste ano. Na oportunidade, 1947 vagas foram preenchidas em 60 órgãos e empresas públicas. Do quantitativo de contratados, 410 são de universidades estaduais, 366 de instituições de ensino federais e 1.171 de instituições de ensino privadas.Secom Governo da Bahia