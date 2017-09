Barreiras celebra Independência do Brasil com Desfile Cívico de 7 de Setembro



















Com o tema “7 de Setembro, Civismo e Cidadania” o município de Barreiras rendeu homenagens a pátria no dia da Independência. Este ano, as comemorações iniciaram na sexta-feira, 01, com a Hora Cívica na Praça Castro Alves, com hasteamento das bandeiras e execução do Hino Nacional regido pela Banda Municipal 26 de Maio.Mas o ponto alto das comemorações aconteceu na quinta-feira, dia 7 de setembro, com desfile cívico das escolas, instituições e corporações militares na Avenida Dr. Cleriston Andrade. A programação foi aberta com a formação do palanque oficial com a presença do prefeito de Barreiras, Zito Barbosa acompanhado da primeira dama e secretária de Saúde, Marisete Bastos, a vice-prefeita Karlúcia Macêdo, o presidente da Câmara de Vereadores Gilson Rodrigues, secretária de Educação, Cátia Alencar, comandante do 4ºBEC Coronel Jonny Ferreira Machado, comandante do CPRO Coronel Paula Salomão, comandante do 10ºBEIC Tenente Coronel Camilo Uzêda, comandante da 83ª CIPM Major Fabio Santana, comandante da 84ª CIPM Capitão Cristiano Gama, comandante da Rondesp Cap. Carlos Simões, comandante do 17º grupamento dos Bombeiros Militar Major Lusquinho, comandante da Policia Rodoviária Estadual Major Wertmann, comandante da Guarda Civil Municipal Gilmar Oliveira, o pároco da Catedral São João Batista, Padre Vernesson Francisco que representou o bispo diocesano Dom Josafá, vereadores e secretários do governo.Desfilaram 32 pelotões dentre escolas municipais, estaduais, organizações civis e corporações militares, que fizeram suas homenagens à Independência do Brasil. Este ano, o desfile foi iniciado pelas corporações militares e de segurança pública. A Guarda Civil Municipal acompanhada da Banda Municipal 26 de Maio abriu o desfile, logo após o Grupamento de Bombeiros Militar, a Policia Militar da Bahia e o 4º Batalhão de Engenharia de Construção que desfilou com 300 soldados finalizaram o desfile das corporações militares.Em seguida deu início à apresentação das Ong´s, escolas municipais e estaduais, que passaram pela avenida com suas fanfarras, demonstrando desenvoltura e beleza durante sua apresentação, emocionando o grande público presente que assistia ao desfile. Estudantes de todas as idades e localidades apresentaram muitas cores e frases de estímulo à cidadania, consciência ambiental e patriotismo, como forma de aprimoramento e criatividade.O desfile contou com a participação dos Bombeiros Civil, APAE, MIQUEI, Casa de Reintegração Social Nova Vida, Programa Despertar, Ordem Demolay, Filhas de Jó, Os Desbravadores e a Reciclabanda.“O desfile de 07 de setembro marca as comemorações em homenagem aos 195 anos de Independência do Brasil, fortalecendo o sentimento patriótico e incentivando a cidadania. As famílias, crianças e toda comunidade compareceram e permaneceram até o final do desfile, o que demonstra que apesar do momento delicado que o país enfrenta, o amor a pátria prevalece”, disse o prefeito Zito Barbosa.Dircom Prefeitura de Barreiras