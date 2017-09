Procurador Luís Carneiro é eleito para chefiar o MPT na Bahia



O procurador do trabalho Luís Carlos Gomes Carneiro Filho foi escolhido em votação dos membros do MPT, por unanimidade, para suceder Alberto Bastos Balazeiro no cargo de procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia para o biênio 2017-2019. Natural de Recife, Pernambuco, Luís Carneiro atua no MPT desde 2010 e já passou pela unidade do órgão em Santo Antônio de Jesus, antes de ser removido para Salvador. Com forte atuação na defesa de meio ambiente de trabalho saudável e em mediações, o próximo chefe do MPT no estado pretende fazer uma gestão que reforce as relações institucionais do órgão e reforce o trabalho de fortalecimento da imagem do órgão perante a sociedade.Na votação entre os procuradores lotados na Bahia, Luís Carneiro, que concorreu em candidatura única e consensual, obteve 46 votos e não houve registro de abstenções nem de votos em branco. Apenas cinco membros da instituição no estado não puderam votar. “A meta da gestão será fortalecer a atuação do MPT sem deixar de garantir a continuidade do trabalho de estruturação das unidades do órgão em todo o estado”, afirmou o eleito após tomar conhecimento do resultado da eleição, feita através de votação interna.Luís Carneiro assume a chefia do MPT na Bahia formalmente no dia 3 de outubro, quando deve tomar posse coletiva em Brasília. Ele, no entanto, já programa uma solenidade de posse na sede do MPT em Salvador. “Acho importante promover uma posse solene para receber os representantes de órgãos e instituições parceiras e marcar para a sociedade local o início da gestão”, afirmou. A data da posse solene, no entanto, anda depende de ajustes com autoridades do próprio MPT. O novo procurador-chefe integrou a atual gestão como vice-procurador chefe eventual e também como presidente da comissão de obras do MPT na Bahia.A gestão encabeçada por Luís Carneiro sucederá os dois mandatos de Alberto Balazeiro à frente do MPT na Bahia. Nesse período a instituição avançou muito em diversos aspectos, tais como relações com outras instituições, atuação mais integrada e organizada, além de forte programa de estruturação física e de capacitação continuada de membros e servidores. Dentre os destaques da gestão estão a inauguração do prédio anexo na sede em Salvador, e as inaugurações das unidades do MPT em Feira de Santana, Eunápolis, Itabuna e Barreiras. Ainda este mês, Balazeiro inaugura a sede de Santo Antônio de Jesus. Outras duas obras estão com recursos e projetos assegurados, as unidades de Juazeiro e Vitória da Conquista.Ascom MPT/BA