'Parada Sustentável na Praça' abre a Semana do Cerrado

















Quem passar pela Praça Castro Alves, no centro de Barreiras durante toda esta segunda-feira (11), poderá aproveitar e interagir com uma vasta gama de informações sobre o bioma Cerrado. Trata-se do evento ‘Parada Sustentável’, que abre oficialmente a Semana do Cerrado, organizado pela Prefeitura, por meio das secretarias de Meio Ambiente e Turismo e de Educação. O evento conta ainda com outras 13 instituições parceiras e sete escolas da zona rural de Barreiras.“Buscamos o envolvimento das escolas rurais justamente porque são estes alunos que têm seu dia a dia diretamente ligado ao cerrado, é importante que recebam orientações e possam por em prática a preservação destas áreas bem como, que possam retirar dali, até mesmo o sustento de suas famílias, com práticas corretas de aproveitamento das potencialidades existentes”, diz o secretário de meio ambiente, Ailton José.Os estudantes farão apresentações de dança, teatro e poesia e nos estandes expõem frutos, plantas e produtos típicos do bioma. “Reproduzimos a fauna e a flora do cerrado nesta maquete”, diz a aluna Cleidiane Silva, do 8º ano da Escola Municipal São João, do povoado do Riachinho que levou 30 estudantes para o evento. “Vamos fazer ainda a dança dos quatro elementos”, explica a monitora, Bruna Andrade.Nos outros estandes montados é possível conhecer mais a fundo detalhes sobre a agricultura praticada no cerrado baiano, demonstradas pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) e Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba). Há ainda, um calendário de coleta de sementes do cerrado, desenvolvido pela Fasb e o Museu do Cerrado, com animais empalhados, um destaque da Universidade do Oeste da Bahia (Ufob).Para quem quiser plantar uma árvore típica do nosso cerrado, basta passar pelo estande da Secretaria de Meio Ambiente e pegar uma muda gratuitamente. Ali também estão disponíveis cartilhas e material informativo sobre temas como poluição sonora e o bioma Cerrado. A programação continua durante toda a semana, com blitz educativa, na quarta-feira (13) e dia de campo na Fazenda Modelo, sexta-feira, (15).– O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de 2.036.448 km2, cerca de 22% do território nacional. A sua área contínua incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além dos encraves no Amapá, Roraima e Amazonas. Neste espaço territorial encontram-se as nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata), o que resulta em um elevado potencial aquífero e favorece a sua biodiversidade. (Fonte: http://www.mma.gov.br/biomas/cerrado )Dircom Prefeitura de Barreiras