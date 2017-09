Geddel Vieira Lima é levado para presídio após prestar depoimento à PF

O primeiro escrito do Cristianismo Desde 1971, a igreja no Brasil dedica o mês de setembro à Bíblia, para aprofundar a reflexão da Palavra de Deus a partir de um tema ou de um livro. Este mês foi escolhido por conta da memória de São Jerônimo (dia 30), grande divulgador da Bíblia e seu tradutor para o latim (Vulgata). O tema... Desde 1971, a igreja no Brasil dedica o mês de setembro à Bíblia, para aprofundar a reflexão da Palavra de Deus a partir de um tema ou de um livro. Este mês foi escolhido por conta da memória de São Jerônimo (dia 30), grande divulgador da Bíblia e seu tradutor para o latim (Vulgata). O tema... Um setembro de muita expectativa Desde 1822, o Brasil tem o mês de setembro como grande divisor de épocas. Há 195 anos deixamos a condição de colônia, ganhando vida autônoma. Muitas coisas vieram a acontecer no nono mês do ano, como a nossa entrada na 2ª Guerra Mundial, o começo da televisão no... Desde 1822, o Brasil tem o mês de setembro como grande divisor de épocas. Há 195 anos deixamos a condição de colônia, ganhando vida autônoma. Muitas coisas vieram a acontecer no nono mês do ano, como a nossa entrada na 2ª Guerra Mundial, o começo da televisão no... O autêntico patriotismo e o nacionalismo mal compreendido A doutrina católica se opõe nitidamente a qualquer tendência intelectual destruidora do ideal patriótico. Mas, para que esse ideal não seja vulnerado pelos ataques de seus adversários, é imprescindível que uma reação se esboce contra o falso conceito de patriotismo que tem sido veiculado entre nós por um nacionalismo mal compreendido. Por enquanto, nosso patriotismo se tem estribado principalmente nas belezas naturais com que a... Liberdade e civismo Foi em 7 de setembro de 1822 que o Brasil conquistou autonomia política, ao ser declarado independente por D. Pedro I – que viria a ser o primeiro imperador do país. A separação de Portugal custou aos cofres públicos dois milhões de libras esterlinas. Como não tinha dinheiro em caixa, foi feito... Foi em 7 de setembro de 1822 que o Brasil conquistou autonomia política, ao ser declarado independente por D. Pedro I – que viria a ser o primeiro imperador do país. A separação de Portugal custou aos cofres públicos dois milhões de libras esterlinas. Como não tinha dinheiro em caixa, foi feito... O Brasil para principiantes Nosso País é a terra do "Deus é brasileiro", do "em se plantando dá", do "amanhã se não chover", onde um misto de sabedoria da vida e esperteza nos ensina desde cedo o segredo para se "quebrar o galho", e para "dar um jeitinho". É igualmente cenário de contrastes violentos e por vezes até pitorescos. Apesar de tudo somos um povo de boa índole, unido e compreensivo. Tudo isso é mais do que sabido, e vivido pelos... Mais Artigos