Ação social atende comunidade beneficiada com contenção de processos erosivos no Médio São Francisco baiano

Uma série de ações sociais realizada pelo Exército Brasileiro e pela prefeitura municipal de Barra, com a participação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), tem beneficiado a localidade de Porto Novo, onde estão sendo realizados serviços para contenção de processos erosivos em um trecho de 2,8 quilômetros às margens do rio São Francisco."Essa ação social realizada na localidade de Porto Novo é muito importante. Foram realizados atendimento médico, odontológico, preventivo ginecológico, vacinação, bem como orientação para a preservação ambiental, assunto que tem tudo a ver com a recuperação das margens do São Francisco que está acontecendo no local. Mostramos à população as formas de cuidar do rio e orientamos a não jogar lixo e a cuidar das margens para evitar a erosão", explica Capitão Machado, comandante da 2ª Companhia de Engenharia de Construção do 4º Batalhão de Engenharia de Construção, sediado em Barreiras, no Oeste Baiano.A contenção de processos erosivos está sendo realizada no local graças a uma parceria firmada entre a Codevasf e o Exército Brasileiro, por meio de seu 4º Batalhão de Engenharia de Construção. O investimento é de cerca de R$ 9 milhões, viabilizados em um termo de execução descentralizada firmado entre as instituições. De acordo com o 2º Tenente Carlos, engenheiro civil do 4º BEC, a obra, que começou em março de 2017, tem previsão para terminar em dezembro de 2018."Já executamos cerca de 30% da obra. O local é um dos diversos pontos críticos ao longo do São Francisco com relação à erosão, e a ação é fundamental para diminuir os processos erosivos e revitalizar, de modo que a população venha a usufruir melhor do rio. As enchentes durante o ano, geralmente de novembro a fevereiro, vão provocando os processos erosivos. Então, a gente faz o talude que promove uma espécie de suavização desse barranco formado, de modo a diminuir essa erosão", explica o 2º Tenente Carlos."Logo abaixo do talude, fazemos a trincheira, que serve como suporte para esse talude. Também faremos o plantio de mudas nativas da região em toda a área, o que diminuirá bastante o processo de erosão. Ela irá se tornar uma área de preservação permanente e será cercada. Faremos, ainda, 10 bebedouros, para acesso de animais, espalhados por todos os 2.800 metros da obra. A população também terá acesso a essas áreas. Além disso, na parte urbana do local, na Vila Porto Novo, serão feitos três cais para que os moradores possam usufruir do rio e realizar pesca", complementa o 2ºTenente Carlos.Uma das principais finalidades dessas intervenções de recuperação ambiental e de controle de processos erosivos ao longo do rio São Francisco é captar e acumular águas pluviais, aumentando, assim, a infiltração no solo e promovendo o abastecimento dos lençóis freáticos. Os serviços também ajudam a reduzir o escoamento superficial de água, o que evita o arraste de sedimentos, o empobrecimento do solo e o assoreamento dos cursos d'água."A qualidade e a seriedade na execução de serviços são marcas registradas do Exército, e essa é uma parceria extremamente importante para a população da região e para a própria Codevasf, que segue cumprindo o papel de fomentar o desenvolvimento regional. Reforça o nosso intuito de ampliar a parceria com o Exército para futuros trabalhos com essa natureza", diz o superintendente regional da Codevasf, em Bom Jesus da Lapa, Harley Nascimento."A revitalização é muito importante porque estão sendo criadas as condições necessárias para que o rio volte à sua condição do passado. Nós temos uma experiência muito boa com relação aos serviços do Exército Brasileiro. O trabalho vai mudar a vida do barranqueiro e de todo o povo dessa região porque vão voltar as condições do rio, vai voltar a pesca. O rio é o sustentáculo do povo que vive em suas margens ribeirinhas. O povo do nosso município está muito satisfeito com essa ação. Esse é um trabalho importante para toda a margem do rio São Francisco", afirma o prefeito de Barra, Deonísio Ferreira.A população da comunidade também está animada com a ação. "Tem 33 anos que moro no local. Com o tempo, a gente observou muitas mudanças. A maioria das grandes árvores do local já caiu. Agora, com a presença da Codevasf e do Exército, a gente espera que haja um progresso na condição do rio. A expectativa é que dê tudo certo, como já está dando. A gente observa o trabalho do Exército, está bacana, contribuindo muito com a comunidade. A gente está contente e se dispõe a contribuir da maneira que puder, porque sempre via essa situação e nada podia fazer", ressalta Adaílton de Araújo Silva, morador do local.Ascom Codevasf