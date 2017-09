Coordenadores municipais do Enem 2017 na Bahia serão capacitados neste sábado

Os 130 coordenadores municipais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 da Bahia serão capacitados neste sábado, 9, pelo consórcio aplicador e representantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A capacitação será em um hotel na capital, Salvador. A Bahia tem 490.233 inscritos para o Enem, o que representa 7,28% do total de participantes confirmados: 6.731.203. No estado, haverá aplicação em 160 cidades em 5 e 12 de novembro. (Veja a relação completa abaixo).A capacitação na Bahia é responsabilidade da Fundação Cesgranrio, que compõe o consórcio juntamente com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp). Durante a capacitação, com duração de oito horas, os coordenadores municipais assistem a um vídeo de preparação e realizam exercícios. Eles também precisam concluir, até a véspera do Exame, uma capacitação a distância de 20 horas de duração.Além de Salvador, neste sábado haverá capacitações em Brasília (DF), Cuiabá (MT), Rio Branco (AC), Boa Vista (RR) e Maceió (AL). As demais capitais receberão o treinamento até 23 de setembro. As capacitações do Enem apresentam todo o procedimento de logística e aplicação do Exame, com várias novidades em 2017, como a aplicação em dois domingos consecutivos, o encerramento da aplicação para sabatistas e a estreia das provas personalizadas com nome e número de inscrição do participante. Há também um novo recurso de acessibilidade, a vídeo prova traduzida em Língua Brasileira de Sinais (Libras).para conferir os números (PDF) de inscritos no Enem 2017 por município da BahiaAssimp INEP