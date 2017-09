Abapa reforça parceria que já atendeu 2,3 mil funcionários de fazendas no Oeste da Bahia

A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) reforçou na manhã desta terça-feira (5) a manutenção da Parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), que já atendeu por meio de treinamentos e palestras cerca de 2,3 mil funcionários em mais 30 fazendas associadas do oeste da Bahia. A parceria existe há dois anos e tem como objetivo oferecer cursos sobre as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho sobre saúde e segurança, assim como das condições de trabalho na área rural, educação de jovens e adultos (EJA) à distância, além da promoção de seminários, em que se destacam as ações voltadas à implantação do E-Social dentro das empresas.Durante visita às instalações do Sesi, o presidente da Abapa, Júlio Cézar Busato, se mostrou bastante entusiasmado com a Parceria, que vem disponibilizando um pacote de treinamentos de qualidade e constante para os funcionários das fazendas, principalmente ligados à saúde e segurança do trabalhador. “Na área de saúde ocupacional e segurança do trabalhador, o Sesi também vem sendo um importante membro para consultoria junto às fazendas da região, garantindo atendimento à legislação trabalhista e proporcionando maior qualidade no local de trabalho para quem trabalha junto aos nossos associados”, afirma. As palestras e treinamentos também são realizados no Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia da Abapa, em Luís Eduardo Magalhães.Nos próximos dois meses, em uma contrapartida do convênio com a Abapa, o Sesi prevê a realização de mais 13 novos cursos específicos para quem trabalha nos escritórios e nas propriedades rurais, como Postura no Ambiente de Trabalho, Informática Básica, Administração do Tempo e Dinheiro, etc. Para o gerente regional do Sesi, Henrique Castro Almeida, a parceria com a Abapa leva os nossos serviços de saúde e segurança ao trabalho para o campo junto ao setor que mais emprega e movimenta a economia da região. “A educação e a saúde dos colaboradores são pilares básicos para que as propriedades rurais possam maximizar o potencial tecnológico e produtivo. Não adianta ter uma moderna colheitadeira sem um profissional qualificado e sem condições plenas e seguras para operar o equipamento”, exemplifica.O presidente da Abapa também visitou as instalações do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), recepcionado pela gerente da unidade, Alana Souza Leite Nascimento. A entidade também é parceira da Abapa ao oferecer cursos e treinamentos de áreas técnicas como Elétrica, Hidráulica, Manutenção de Máquinas, Equipamentos de Movimentação de Cargas, Solda, Torneiro Mecânico, Cursos Profissionalizantes, etc. A visita ao Senai e ao Sesi também contou com a participação do diretor executivo, Lidervan Morais e do coordenador do Centro de Treinamento, Douglas Fernandes, e os analistas de relações com mercado do Sesi, Jessé Brito, e do Senai, Silmarques Silva Nunes.Ascom Abapa