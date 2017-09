Festival Primavera divulga cronograma de palestras gratuitas

Dando seguimento aos preparativos do Festival Primavera de Negócios e Entretenimento, que ocorrerá em setembro, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae divulgou em parceria com a Prefeitura de Barreiras, o cronograma de palestras gratuitas e encontros empresariais de 20 a 23 de setembro.As temáticas abordadas pelos instrutores incluem ações de empreendedorismo, vendas, motivação e gestão empresarial. As inscrições podem ser realizadas no site do Sebrae, através do link lojavirtual.ba.sebrae.com.br/loja, ou na sede do serviço situado na Avenida Benedita Silveira – Centro. A programação será realizada no auditório do festival, no Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha.Nos dias 21 e 23, os encontros serão conduzidos pelo prefeito de Barreiras Zito Barbosa. Serão apresentadas as estratégias do município para alavancar o turismo e o desenvolvimento das atividades industriais e as diretrizes do Programa Desenvolve Barreiras.“Estamos construindo um evento inovador, em uma grande estrutura, reunindo lazer, negócios e capacitação, aberto ao público que com as parcerias das instituições, CDL, Sebrae e TV Oeste será sem dúvidas um grande sucesso. Além de referência para toda a região”, destacou o prefeito Zito Barbosa.O Festival terá uma área coberta de 2mil m², aberto das 17h à meia noite com entrada franca. Dentre as atrações, shows, palestras técnicas e desfiles de moda.Dircom Prefeitura de Barreiras