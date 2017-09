Inscritos no Enade já podem preencher Questionário do Estudante

Os inscritos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2017 já podem preencher o Questionário do Estudante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais (Inep).O formulário deve ser preenchido de hoje (4) até 26 de novembro, data de aplicação do exame. Será considerado irregular no Enade o estudante que não cumprir esse prazo.Para responder, é preciso que o participante já tenha feito o cadastro no portal do Inep e recebido a senha, que será a usada também para acompanhar o andamento da inscrição, a consulta sobre o local de prova e a conferência do resultado individual.O Questionário do Estudante faz um levantamento do perfil socioeconômico e acadêmico dos participantes do Enade, avaliando aspectos sobre o curso de formação.Este é o primeiro ano em que os estudantes participam do processo de inscrição no exame. O coordenador do curso continua sendo o responsável pela inscrição, mas cada estudante deverá fazer o próprio cadastro, informando suas especificidades.Aqueles que desejarem usar nome social devem fazer a solicitação sobre o atendimento do dia 11 ao dia 15 deste mês.O Enade avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos, habilidades e competências adquiridas. Devem ser inscritos no exame os alunos dos cursos de graduação e os que estão entrando ou concluindo os cursos avaliados na edição, bem como estudantes irregulares. A cada ano, o exame avalia um grupo diferente de cursos superiores, ciclo que se repete a cada três anos. Dados divulgados na semana passada sobre o Enade 2016 mostram que o estudante do ensino superior no Brasil vem de famílias com renda familiar de, no máximo, R$ 2.640; é branco (51,7%); solteiro (74,4%); mora com pais ou parentes (54,6%); não trabalha (56,4%); não tem renda (54,5%) e dedica, no máximo, três horas a estudos semanais extraclasse.Da Agência Brasil