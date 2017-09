Solenidade com homenagens marca comemoração pelos 15 anos da Guarda Civil de Barreiras











A Prefeitura de Barreiras, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito realizou, na manhã de sexta-feira (01), no Centro Cultural Rivelino Silva de Carvalho, a solenidade comemorativa aos 15 anos da Guarda Civil Municipal (GM). Em ato cívico, foram entregues homenagens ao primeiro comandante da GM, Major Araken Ferreira de Souza, a Polícia Militar, 4º BEC e ao Corpo de Bombeiros que são instituições parceiras da Guarda.A mesa de solenidade foi composta pelo prefeito Zito Barbosa, a vice prefeita Karlúcia Macêdo, o secretário de segurança cidadã e trânsito Luiz Vidal, a secretária de saúde Marisete Bastos, o comandante da GCM, Gilmar Oliveira, o comandante do 10º BEIC, Ten. Cel. Camilo Uzêda, o comandante do 4º BEC, Cel. Jonny Ferreira Machado e o representante do Corpo de Bombeiros Militar, Cap. Cedraz.Todo o efetivo da Guarda Municipal esteve presente, além dos agentes de trânsito da Cootrans, familiares e convidados. A história de empenho e dedicação dos servidores que fazem a segurança do patrimônio público e contribuem diariamente para ações de melhoria na segurança pública, foi narrada e apresentada em imagens.“Gostaria de parabenizar toda a GCM pelos 15 anos de serviços prestados a população de Barreiras. Estamos buscando melhorias significativas para a nossa Guarda Municipal e tenho certeza que o município estará sempre valorizando esses homens e mulheres que integram essa corporação”, disse o secretário de segurança cidadã, Vidal.O prefeito Zito Barbosa destacou a importância do trabalho do Guarda Civil Municipal na proteção do patrimônio público. “Sempre que falo da GM, sinto muito orgulho do trabalho desses dedicados servidores. Sei que quando vestem a farda, colocam em primeiro lugar o cuidado com a proteção do patrimônio público. Os senhores atuam diariamente imbuídos de muita coragem, determinação e disciplina e, tenham certeza, a população e o município reconhece o valor de cada um. Estejam certos também os senhores e as senhoras de que em nossa gestão vamos trabalhar muito para dignificar nossa Guarda Municipal, equipando-a com veículos e acessórios, bem como promovendo a capacitação necessária para que vocês possam prestar um serviço cada vez mais digno a nossa população. Meus parabéns a toda a corporação, extensivo a todos que contribuíram durante esses 15 anos com a Guarda Civil Municipal de Barreiras”, disse..O prefeito Zito anunciou ainda que a gestão irá se empenhar para que os guardas de Barreiras obtenha a Carteira Nacional de Guarda Civil Municipal.No ano de 1999, foi realizado o primeiro concurso público para a Guarda Civil Municipal de Barreiras, para preenchimento de 120 vagas.Superada as etapas iniciais do concurso público, iniciou-se a formação da 1ª turma de guardas civis municipais, com efetivo de 91 homens que, após exaustivas horas de treinamento e estudo, foram considerados, em formatura realizada no dia 01 de julho de 2002, aptos ao desempenho da função de Guarda Civil Municipal.Após a formação da primeira turma, foi efetivamente instalado, no local em que hoje ainda se encontra, o Quartel da Guarda Civil, batizado com o nome “Tenente Pedro Carvalho de Holanda”,tendo como primeiro comandante um oficial da Policia Militar da Bahia, o 1º Tenente PM Araken Ferreira de Souza.Importante ressaltar a contribuição do Tem. Araken que desempenhou com desenvoltura, deixando aos futuros comandantes, não um caminho suave, mas, um caminho menos tortuoso, dotado dos primeiros degraus a facilitar a transposição dos desafios que viriam.Atualmente, a Guarda Civil Municipal de Barreiras conta com 148 servidores efetivos, que atuam na Ciclo Patrulha, no Pelotão Águia e Pelotão de Trânsito.Dircom Prefeitura de Barreiras