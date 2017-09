SUS terá medicamento para tratamento de convulsões em pacientes com microcefalia

O Brasil para principiantes Nosso País é a terra do "Deus é brasileiro", do "em se plantando dá", do "amanhã se não chover", onde um misto de sabedoria da vida e esperteza nos ensina desde cedo o segredo para se "quebrar o galho", e para "dar um jeitinho". É igualmente cenário de contrastes violentos e por vezes até pitorescos. Apesar de tudo somos um povo de boa índole, unido e compreensivo. Tudo isso é mais do que sabido, e vivido pelos... R$ 47.716,00 custa a diária do hotel de Michel Temer em sua viagem à China Está ficando cada vez mais estranho e chato para quem opina politicamente e diz verdades incontestáveis sobre esse maldito governo, coordenado por um homem natural e comprovadamente sem moral como Michel Temer, porque de nada está adiantando porque o povo como se... Está ficando cada vez mais estranho e chato para quem opina politicamente e diz verdades incontestáveis sobre esse maldito governo, coordenado por um homem natural e comprovadamente sem moral como Michel Temer, porque de nada está adiantando porque o povo como se... Um país feito refém Vivemos um momento ruim. Desde o surgimento das denúncias sobre crimes e irregularidades praticadas por governantes, agentes públicos e políticos, a República tornou-se refém dos acontecimentos. Vive à reboque de delações e sofre o impacto, muitas vezes programado, de... Vivemos um momento ruim. Desde o surgimento das denúncias sobre crimes e irregularidades praticadas por governantes, agentes públicos e políticos, a República tornou-se refém dos acontecimentos. Vive à reboque de delações e sofre o impacto, muitas vezes programado, de... EDUCAÇÃO DE PAIS PARA FILHOS Viver vida em harmonia no íntimo do lar, no meu ponto de vista, é o principal propósito a alcançar por todas as famílias. Ninguém, em sã consciência gosta de confusão. Muito menos dentro de sua própria casa. Por isso, nunca viva uma vida de conflitos com seus filhos. Conflitos envolvendo... Viver vida em harmonia no íntimo do lar, no meu ponto de vista, é o principal propósito a alcançar por todas as famílias. Ninguém, em sã consciência gosta de confusão. Muito menos dentro de sua própria casa. Por isso, nunca viva uma vida de conflitos com seus filhos. Conflitos envolvendo... O CORAÇÃO BEM CUIDADO DO HOMEM DE CEM ANOS O avanço da tecnologia nos leva a imaginar um mundo de ficção científica, com todas as facilidades das coisas ao alcance da mão: carros elétricos sem motorista atendendo ao chamado pelo smartphone; energia solar ou eólica em abundância para limpar a atmosfera; cidades sem... O avanço da tecnologia nos leva a imaginar um mundo de ficção científica, com todas as facilidades das coisas ao alcance da mão: carros elétricos sem motorista atendendo ao chamado pelo smartphone; energia solar ou eólica em abundância para limpar a atmosfera; cidades sem... Mais Artigos