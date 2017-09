Barreiras Folia 2018, o maior carnaval do interior da Bahia está de volta

Com cerca de seis meses de antecedência, o Governo Municipal iniciou os preparativos para realização do Barreiras Folia 2018. Durante a semana, a Comissão Permanente de Eventos – CPE, da Prefeitura esteve reunindo as empresas, blocos e instituições envolvidas no segmento com o objetivo de apresentar e definir as estratégias do Carnaval.O objetivo do novo formato é estabelecer parcerias com a iniciativa privada que busquem diminuir os investimentos com recursos públicos na realização do evento, para isso diversos seguimentos serão chamados a participar tendo exclusividade na exploração de produtos e serviços. Na quarta-feira, 30, o encontro da CPE que contou com a presença da vice-prefeita Karlúcia Macêdo, foi com as representantes das cervejarias, que ficaram muito satisfeitos com a proposta e que estarão se debruçando no projeto para analisar de que forma poderão ser parceiras desta grande festa.“Estamos em um novo momento na cidade, o nosso objetivo é resgatar o carnaval devolvendo o protagonismo dos blocos e promover parcerias com a iniciativa privada. E nessa linha ascendente, teremos um carnaval ainda melhor do que o que tínhamos no passado”, destacou Rider Castro membro da comissão permanente de eventos.Já na quinta-feira, 31, a reunião foi com os blocos carnavalescos. Representados no encontro, Kimarrei, Allanbick, Raparigas, Nigrinhas, Happy Kids, Mordomia, Bloco do Gato e Pirulito aprovaram a iniciativa do governo municipal em profissionalizar a folia de momo.“Esperei 30 anos para poder falar do carnaval antes dos 30 dias que precedem a festa. Antes as pessoas perguntavam na rua se ia ter carnaval e nós por não saber o que dizer muitas vezes nos calávamos. Estamos muito esperançosos e com a autoestima renovada”, comentou Virgulino de Lima, mais conhecido como Gula do Bloco Kimarrei.O lançamento oficial do Barreiras Folia acontecerá no Festival Primavera, dia 22 de setembro, no Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha.Dircom Prefeitura de Barreiras