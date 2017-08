MPF diz que Gilmar Mendes recebeu flores de Jacob Barata Filho

Como o Brasil sagrou-se campeão em corrupção e devastação ambiental? Brasil: quinto maior país do globo em extensão territorial, com números de primeira grandeza. De um lado, abriga a maior floresta tropical do mundo, que garante o usufruto da maior reserva de água doce do mundo, com 12% do total disponível no planeta. De acordo com a Organização para Agricultura e Alimentação das Nações Unidas (FAO), esse porcentual é 42% superior ao da Europa. De outro, concentra maior produção de gado comercial do planeta - com mais de 215 milhões de animais - e a maior produção mundial de... Novos nomes, os mesmos partidos Apesar do total descrédito da política e de seus principais atores, os partidos buscam sobreviver no cenário atual. O eleitor, completamente desiludido, não se vê representado nas legendas em atuação no País. Criar uma nova identidade e reconquistar a simpatia dos eleitores é um grande... Apesar do total descrédito da política e de seus principais atores, os partidos buscam sobreviver no cenário atual. O eleitor, completamente desiludido, não se vê representado nas legendas em atuação no País. Criar uma nova identidade e reconquistar a simpatia dos eleitores é um grande... Se as eleições fossem hoje Lula venceria no primeiro turno com a juventude Recentemente num diálogo com um amigo me chamou a atenção sua preocupação com o discurso explosivo do provável pré-candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro, principalmente pela facilidade com que parcela desinformada da população tem de assimilar o mesmo. No caso, a... Recentemente num diálogo com um amigo me chamou a atenção sua preocupação com o discurso explosivo do provável pré-candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro, principalmente pela facilidade com que parcela desinformada da população tem de assimilar o mesmo. No caso, a... O enfraquecimento dos Sindicatos O início do enfraquecimento dos sindicatos se deu com a politização exagerada desses em relação ao governo passado de Lula e Dilma. Os sindicatos, em parte deles, serviram de berço esplêndido do governo central, esquecendo-se da luta histórica dos movimentos que reuniam... O início do enfraquecimento dos sindicatos se deu com a politização exagerada desses em relação ao governo passado de Lula e Dilma. Os sindicatos, em parte deles, serviram de berço esplêndido do governo central, esquecendo-se da luta histórica dos movimentos que reuniam... Para onde caminha a agricultura? As transformações que estão em curso nos mais diferentes setores, que interferem direta ou indiretamente sobre a vida na superfície da terra, também estão ocorrendo na agricultura brasileira. Graças a estas transformações, estão sendo colhidas mais de duzentos e trinta milhões de toneladas de grãos, o que equivale a mais de uma tonelada por habitante. Além de grãos, o Brasil está entre os maiores produtores de fibra (algodão) e carnes... Mais Artigos