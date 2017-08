Sobre os protestos e o respeito à democracia

Manifestação é um ato coletivo em que cidadãos se

reúnem para expressar democraticamente uma opinião política a favor ou contra determinada causa. Agora, execrar fúnebre e publicamente, incitar o ódio às autoridades; usar impropriamente, denegrir e depredar entidade pública; obstruir os poderes constituídos e profanar culto e símbolos religiosos

é abuso, crime, desrespeito e afronta ao

Estado Democrático de Direito.



Nos últimos dias Barreiras acompanhou os protestos contra a aprovação dos projetos que revogava e adequava alguns pontos do Estatuto dos servidores públicos municipais, protocolados na Câmara no inicio de julho. A partir de então se estabeleceu sobre o Executivo e, em especial, o Poder Legislativo forte pressão por parte dos sindicatos da categoria, de políticos oposicionistas, além de outras forças ocultas. A princípio, tentaram barrar a tramitação das leis por meio de ações judiciais. Derrotados, começaram adotar estratagemas para obstruir os trabalhos legislativos tendo como alvo as sessões.

Por conta disso os protestos se arrastam por mais de um mês, mesmo depois da votação dos projetos, com manifestos nos meios de comunicação e nas redes sociais. Cabe frisar que a tramitação dos projetos ocorreu dentro dos trâmites legais cumprindo todos os ritos e formalidades conforme determina o Regimento Interno da Casa.

Muitos barreirenses desconhecem é que os vereadores não votaram a favou ou contra o teor dos projetos enviados pelo Executivo, apenas consideram seus fundamentos legais e constitucionais conforme a Carta Magna do país já que ela outorga ao prefeito a prerrogativa de deflagrar o processo legislativo de leis que disponham sobre a criação e a regulamentação do regime jurídico que regem direitos e deveres dos servidores públicos do município.

Além disso, o próprio Regimento Interno da Câmara Municipal, no seu artigo 174, parágrafo único, não admite aos membros do Legislativo a introdução de qualquer tipo de emendas em leis do Executivo que aumentem, direta ou indiretamente, as despesas propostas, ou diminuam a receita, inclusive as que criem cargos ou funções. Portando, não é da ousada dos vereadores vedar ou alterar os dispositivos principais dos projetos em questão, violaria o princípio constitucional da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal, bem como a Lei Orgânica e o Regimento Interno do Legislativo municipal.

Com relação às acusações contra o presidente Gilson Rodrigues, o qual vem sendo responsabilizado diretamente pelo consentimento das matérias, o mesmo diz que tais imputações não encontram amparo na realidade dos fatos. Ressalta ainda que coube a ele apenas fazer a distribuição das leis para as comissões emitiram seus pareceres e, posteriormente, obedecendo ao Regimento Interno foram ao Plenário para apreciação dos vereadores que na sua maioria aprovaram. E, como já foi dito anteriormente, o presidente simplesmente zelou as etapas regimentais e os dispositivos legais do ordenamento jurídico que rege a Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara.

No dia da votação, a pressão era tamanha e para evitar prováveis descontroles e a preservação da integridade dos vereadores e dos presentes, a Polícia Militar teve que ser acionada previamente. Vale lembrar que, por duas vezes, o prédio foi ocupado de forma que os vereadores não puderam sequer entrar obstruindo a realização das sessões, o que fere gravemente o Estado Democrático de Direito.

É direito de qualquer cidadão, ainda mais coletivamente, defender seus interesses, mas, não se pode esquecer que também é prerrogativa dos parlamentares não se furtarem diante de suas funções básicas que, além de fiscalizar e criar leis em conformidade com a Constituição Federal do país, é também prezar pela saúde financeira da municipalidade. Portanto, de nada vale manifestações opressivas contra parlamentares para que votem inconstitucionalmente qualquer projeto que chegue a Casa Legislativa. Pode-se até concordar ou não com a decisão de cada um, é assim que funciona um Estado regido por uma democracia representativa e, até então, não se descobriu outro caminho melhor.

Depois da propaganda de guerra feita pelos sindicalistas para subverter a ordem dos poderes municipais alguns servidores se sentem prejudicados com as mudanças que virão porque imaginam perder direitos conquistados. Porém, verdade dos fatos prevalecerá.

A democracia garante o direito a manifestações dentro da ordem e da lei. O fato é que os projetos foram constitucionais e não se muda uma decisão legislativa majoritária, muito menos quando prioriza o bem estar econômico do município.

No entanto, acirrar os ânimos, continuar o embate, permanecendo em constante estado de conflito, obstruindo os trabalhos dos parlamentares pode não ser a melhor opção. É hora de pensar em alternativas, respeitando direitos e deveres, tanto para quem representa os servidores, como para o Executivo e o Legislativo. Passado a turbulência o que se espera é o bom senso prevalecer para que exista trégua no sentido de fazer com que as entidades voltem ao seu curso normal e o Legislativo, finalmente, comece a desenvolver suas atividades regimentais.

Por Tenório de Sousa

Da Redação