Minha Casa Minha Vida: 56,4% dos imóveis avaliados apresentam defeitos na construção

CGU avaliou amostra de 1,4 mil unidades habitacionais das faixas 2 e 3. Apesar de falhas como infiltrações, trincas e vazamentos, índice de satisfação dos beneficiários é positivo

>>> Acesse o relatório na íntegra

>>> Confira planilha com empreendimentos fiscalizados