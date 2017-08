TCM fixa prazo para gestores omissos apresentarem contas de 2016



Humberto Santa Cruz Filho, ex-prefeito de Luís Eduardo Magalhães

Dentre as entidades que ainda não apresentaram as contas de 2016 está o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios do Oeste da Bahia, na gestão de Humberto Santa Cruz Filho, ex-prefeito de Luís Eduardo Magalhães