No município de Cocos, Rui inaugura unidade da Rede SAC e autoriza implantação de curso técnico em agronegócio



Mais de 49 mil habitantes de Cocos e das cidades circunvizinhas de Jaborandi, Coribe e Feira da Mata, no oeste baiano, serão beneficiadas com uma unidade da Rede SAC (Ponto Cidadão) entregue, na manhã deste sábado (12), pelo governador Rui Costa durante as festividades em comemoração ao aniversário de emancipação política do município. Na ocasião, ele participou também de inaugurações nas áreas da saúde e de infraestrutura."Neste Ponto Cidadão, além de toda a documentação, teremos uma unidade do SineBahia, que vai capacitar e cadastrar os trabalhadores, fazendo a intermediação com o empresariado local e ajudando o povo a arranjar emprego”, afirmou Rui.O governador também assinou, durante a cerimônia, com a presença do prefeito Marcelo de Souza Emereciano, autorização para a Secretaria da Educação do Estado celebrar um acordo de cooperação técnica com a Prefeitura de Cocos, destinado a implantar o Curso Técnico Profissional em Agronegócios, no eixo tecnológico de recursos naturais. Inclusive, ele anunciou a reforma da Escola Estadual de Cocos, com construção de quadra coberta e anexo destinado ao novo curso técnico.Rui informou ainda que o Governo do Estado fará reformas no Mercado Municipal e realizará melhorias no estádio de futebol da cidade. "Me comprometo com a reforma do mercado municipal. Levem-me o projeto que vamos ver com a Conder [Companhia de Desenvolvimento do Estado da Bahia] como realizar a obra. Da mesma forma o estádio. Vamos acionar a Sudesb [Superintendência dos Desportos do Estado] para buscar os recursos para a construção da arquibancada".O governador autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) firmar convênio no âmbito do programa Bahia Produtiva. Na ocasião, o Governo cedeu 14 mil metros de tubos e um reservatório de 20 mil litros para as comunidades de Riachão e Lagoa do Boi, além de entregar dois tratores agrícolas com implementos e uma ambulância.Também inaugurou a Praça da Cidadania e pavimentação asfáltica da pista de pouso do aeródromo do município, homologando o equipamento. No evento estavam presentes os secretários estaduais do Desenvolvimento Econômico, Jaques Wagner, do Meio Ambiente, Geraldo Reis, e da Educação, Walter Pinheiro.No Ponto Cidadão instalado na Rua Coelho Neto, no centro da cidade, foram investidos R$ 570 mil, em parceria com a prefeitura.. A unidade conta com equipe multifuncional, composta por 12 funcionários, e, das 7 às 13h, terá capacidade de realizar aproximadamente 6.160 atendimentos por mês, oferecendo serviços como emissão de carteiras de identidade e do trabalho, certidão de antecedentes criminais, CPF, entre outros, como os disponibilizados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/BA) e o Planserv.Atualmente, a Rede SAC conta com 64 pontos de atendimento - 36 postos fixos na capital, interior e região metropolitana, 25 Pontos Cidadão e três rotas do SAC Móvel.Secom Governo da Bahia