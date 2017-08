Programa estadual vai levar atividades físicas e lazer para 78 municípios baianos



Mais saúde e qualidade de vida através da prática de atividades físicas, culturais e de lazer, no interior e na capital. É com esse objetivo que o Governo do Estado lançou, na manhã desta segunda-feira (14), o Programa de Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) Bahia - Esporte, Diversão e Lazer para Você, que vai instalar 100 núcleos em 78 municípios baianos. A ideia é levar esportes e outras atividades para 40 mil pessoas, de todas as idades, além de promover a inclusão de pessoas com deficiência. São mais de R$ 18 milhões em investimentos, através de convênio entre a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) e o Ministério do Esporte, para atender a 25 territórios de identidade, cerca de 400 pessoas por núcleo, que começam a ser implantados até o próximo mês.“Anunciamos hoje uma parceria para 78 municípios baianos e eu gostaria de convidar a cada prefeito a abraçar esse programa como seu. Porque acreditamos que a prática esportiva e a cultura são para a juventude, mas sem esquecer aqueles que estão na melhor idade. Eu assumi compromissos importantes nesse sentido, como os centros de treinamento de canoagem, que estarão em construção no interior, e ainda este ano esperamos lançar o centro de treinamento de boxe na Cidade Baixa. Estamos estimulando e capacitando para a prática esportiva, como fator importante para levar saúde e afastar a juventude da violência”, afirmou o governador Rui Costa.Entre as modalidades previstas pelo programa estão atividades físicas como alongamento, caminhada, ginástica; esportes como karatê, judô, jiu-jitsu, hapkido, natação, canoagem, voleibol, handebol, basquete, futebol campo e futsal. Além destes ainda tem espaço para ações culturais e artísticas como música, coral, teatro, artesanato, filmes/fotografia, dança, capoeira, leitura infantil e brinquedoteca; além de recreção, e jogos de damas e xadrezO lançamento foi feito pelo governador Rui Costa, no Centro Pan-americano de Judô, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, com a presença dos agentes dos núcleos e prefeitos das cidades que receberão unidades do programa. O programa que vai gerar mais de 700 empregos vai levar atividades para as cidades selecionadas nos próximos 20 meses.Segundo a secretária do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Olívia Santana, havia uma expectativa muito grande para o lançamento do programa que vai ajudar na popularização do esporte na Bahia. "Com o Pelc teremos, na Bahia, 40 mil pessoas sendo atendidas por uma política pública efetiva de esporte e lazer, impactando 25 territórios, gerando também emprego e renda através do esporte. Estamos apostando nos esportes de participação popular, priorizando isso como vetor de desenvolvimento sustentável, abrindo oportunidades para juventude, para infância", contou a secretária.Lauro de Freitas é um dos municípios contemplados com a ação, e vai receber três núcleos, envolvendo 1.200 jovens e adultos nas ações. Para a prefeita Moema Gramacho, é importante trabalhar o esporte, cultura e lazer como fatores de inclusão social, pois é uma forma de retirar as crianças da possibilidade de serem absorvidas pelo mundo das drogas.“É um programa maravilhoso. O Pelc é amplo, além dos alunos, ele trabalha também com a comunidade. É de fato um programa de inclusão social muito importante, nós queremos agradecer por isso”, afirma a prefeita do município, que explica de que forma as estruturas do município serão utilizadas no projeto. “O centro Pan-americano de Judô faz parte do nosso projeto Cidade Educadora, vamos utilizar toda a estrutura, mas também mapeamos todas as estruturas esportivas e culturais do município próximo das escolas, pra que nós possamos utilizar essas estruturas no turno alternativo da escola. Se não podemos colocar escola em tempo integral, colocamos educação em tempo integral, entendendo a educação como essa transversalidade das diversas políticas públicas”, afirmou.De acordo com o Secretário Nacional do Esporte, Leandro Cruz, esse anúncio é resultado de um esforço conjunto. "Gostaria de agradecer ao estado da Bahia que fez acontecer esse projeto, para colocar um dos principais projetos de assistência social e de iniciação esportiva do Ministério à disposição dos baianos. Este projeto é resultado de esforço conjunto e estou muito feliz em fazer esse anúncio aqui, em Lauro de Freitas, no Centro Pan-americano, um símbolo do incentivo ao esporte para nosso País".Alagoinhas, Andorinha,, Boquira, Brumado, Cachoeira, Caculé, Caetité, Camacã, Camaçari, Camamu, Campo Alegre de Lourdes, Candeal, Chorrochó, Coaraci,, Cruz das Almas, Encruzilhada, Eunápolis, Filadélfia, Gandu, Gentio do Ouro, Gongogi, Guanambi, Heliópolis, Ibicaraí, Ibicuí, Ichu, Ilhéus, Ipupiara, Iraquara, Irecê, Itabuna, Itagibá, Itajuípe, Itapetinga, Itiúba, Jacobina, Jaguarari, Laje, Lapão, Lauro de Freitas, Licínio de Almeida, Macarani, Macaúbas, Mairi, Morro do Chapéu, Paramirim, Pé de Serra, Planaltino, Poções, Porto Seguro, Presidente Dutra, Riachão do Jacuípe,, Rodelas, Salvador, Santa Cruz de Cabrália, Santa Inês, Santana, Santo Antônio de Jesus, Santo Estêvão, São Sebastião do Passé, Seabra, Senhor do Bonfim, Serra Preta, Serrinha, Serrolândia, Simões Filho, Tanhaçu, Tanque Novo, Teixeira de Freitas, Tremedal, Ubaíra, Ubaitaba, Várzea da Roça, Várzea do Poço e Vitória da Conquista.Além de lançar o Pelc, o governador assinou a autorização para a Setre e a Sudesb publicarem dois novos editais para seleção de projetos de iniciação esportiva, paradesportiva, lazer e inclusão social no valor total de R$ 7 milhões. Em um dos editais, foram selecionados 8 locais, 7 em Salvador e 1 em Lauro de Freitas, para quem tenha interesse em criar novos projetos nestes espaços. Já o segundo edital vai destinar R$ 3,2 milhões para projetos que já existem e atendem até 400 pessoas, para que o investimento possa aparelhar e equipar quem já tem trabalhado com o incentivo aos esportes. Com duração de 14 meses, os editais, juntos, podem atender até 8.600 crianças e jovens com idade entre sete e 17 anos com desenvolvimento nas modalidades desportivas de basquete, futsal, handebol, voleibol, futebol de campo, capoeira, taekwondo, boxe, jiu-jitsu, karatê, atletismo, futebol de areia, ginástica, hidroginástica, natação, dança de salão, remo, badmington, judô e xadrez, ginástica rítmica, nado sincronizado e pólo aquático, e nas modalidades paradesportivas: natação, futebol, tênis de quadra, ginástica, bocha, capoeira, karatê e basquete.Secom Governo da Bahia