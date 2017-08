Governo Municipal dialoga sobre Plano Municipal de Educação

Dando continuidade ao processo de realinhamento do Plano Municipal de Educação de Barreiras e ao diálogo com as instituições que podem contribuir nessa etapa, a administração municipal recebeu na tarde desta quarta-feira, 09, os representantes do Observatório do Plano Nacional de Educação no Território da Bacia do Rio Grande.Segundo o Prefeito Zito Barbosa, esse é um momento de se trabalhar a infraestrutura da educação e a qualidade do ensino na rede, resgatando os alunos que deixaram as escolas públicas.“Só se desenvolve um município dando prioridade à educação, em Barreiras não será diferente. De 2009 para cá, Barreiras perdeu mais de 171 milhões porque a rede vem perdendo matriculas por falta de qualidade, uma das nossas metas é reverter esse quadro, com a construção de 18 novas escolas e capacitação dos professores”, destacou o prefeito de Barreiras.O Plano Municipal de Educação que será encaminhado à Câmara de Vereadores nos próximos dias foi reavaliado pela Secretaria Municipal de Educação por meio de uma Comissão de Realinhamento e já recebeu o parecer favorável do jurídico da Prefeitura de Barreiras.“Mostrando a transparência do poder executivo, consultamos o jurídico e um conjunto de instituições que nos dão credibilidade. Temos um grande plano de mudança para a educação no aspecto físico, mas daremos destaque principalmente ao pedagógico”, comentou a vice-prefeita Karlúcia Macêdo.O trabalho voluntário de acompanhamento, pesquisa e debate do observatório do PNE servirá de apoio às iniciativas da educação no âmbito do Plano Municipal de Educação. “Reunir as instituições de ensino superior, as secretarias de educação dos municípios do território tornou-se uma demanda social com a criação do Plano Nacional de Educação e nós demos apoio e assumimos esse voluntariado”, disse Marilde Queiroz, professora da Universidade do Estado da Bahia UNEB.Dircom Prefeitura de Barreiras