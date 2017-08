SAC amplia rede e inaugura unidade em Cocos com presença de Rui Costa

A Rede SAC aumenta sua capacidade de atendimento com a inauguração do Ponto Cidadão em Cocos, a 970 km de Salvador. A solenidade será no próximo sábado (12), às 9h30, com a presença do governador do Estado, Rui Costa. Agora, a Rede SAC alcança o número de 65 postos na Bahia. A nova unidade vai oferecer uma variedade de serviços públicos a moradores do município e de cidades circunvizinhas, como Jaborandi, Coribe e Feira da Mata, localizadas no território de identidade Bacia do Rio Corrente.Para atender a demanda dos quase 20 mil cidadãos de Cocos e cerca de 30 mil dos municípios próximos, o novo Ponto Cidadão terá capacidade de realizar 6.820 atendimentos por mês. A unidade poderá emitir, mensalmente, até 660 Carteiras de Identidade, 660 Carteiras de Trabalho, e 660 CPF’s. Também terá a possibilidade de expedir 660 Certidões Negativas de Antecedentes Criminais e prestar 660 atendimentos previdenciários por mês. Além disso, tem a capacidade de realizar 660 atendimentos de serviços do Planserv, 660 da Junta do Serviço Militar e 880 do SineBahia.A novidade é a presença do Detran, que terá 1320 atendimentos por mês. Através de dois pontos de atendimento, dois equipamentos para prova eletrônica e um para coleta biométrica, o Detran vai oferecer à população local diversos serviços, como Exame de Reciclagem e Mudança ou Adição de Categoria. Também será possível dar entrada na Emissão e na Renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CHN). A continuidade do processo deve ser feita junto à Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), em Santa Maria da Vitória. Dos 26 Pontos Cidadão em todo o Estado, apenas Guarajuba e Cocos possuem serviços de habilitação de condutores.O Ponto Cidadão de Cocos está localizado à Rua Coelho Neto, Centro, em uma área de 296,31m², e vai funcionar de 7h às 13h, de segunda à sexta-feira. A unidade conta com uma equipe multifuncional, composta por 12 funcionários. Eles vão atuar na emissão de documentos, como Carteira de Identidade, Certidão de Antecedentes Criminais, Carteira de Trabalho, CPF, Certificado de Alistamento Militar e prestação de serviços referentes à Habilitação de Condutores, Intermediação para o Trabalho, Entrada no Seguro Desemprego, além de serviços do Planserv e do Centro de Atendimento Previdenciário (Ceprev).O secretário da Administração, Edelvino Góes, salientou o esforço da Saeb para aumentar a capilaridade da Rede SAC no Estado, principalmente com a instalação de novos Pontos Cidadão no interior. “O crescimento da rede melhora a prestação de serviços aos baianos, evitando que moradores de municípios do interior se desloquem por grandes distâncias para conseguir obter um documento ou ter acesso a um serviço", ressaltou.A unidade de Cocos será o 26º Ponto Cidadão no Estado, modelo pensado para ampliar a ascensão da Rede SAC, com uma estrutura mais compacta do que os postos SAC, e oferecendo os serviços que apresentam maior demanda. O Ponto foi fruto de uma parceria da Secretaria da Administração do Estado com a prefeitura de Cocos. Com mais esta inauguração, a Rede SAC passa a ter 65 unidades de atendimento, sendo 36 Postos (na capital e interior) e 26 Pontos Cidadão. Além disso, operam três rotas do SAC Móvel, unidades itinerantes que percorrem, prioritariamente, localidades que não possuem SAC.Ascom Saeb/Governo da Bahia