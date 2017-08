Rui entrega sistema de água em Serra do Ramalho e participa dos festejos religiosos de Bom Jesus da Lapa

O governador também vai anunciar o Registro Especial Provisório da Romaria do Senhor Bom Jesus no Município de Bom Jesus da Lapa como Patrimônio Imaterial da Bahia

Neste final de semana, o governador Rui Costa estará na região oeste do estado, onde vai inaugurar obras e levar outras ações aos municípios de Serra do Ramalho e Bom Jesus da Lapa. No sábado (dia 5), às 10h, próximo à Estação Elevatória, Rui fará a entrega do Sistema Integrado de Abastecimento D’Água que vai beneficiar mais de 21 mil moradores de 21 localidades de Serra do Ramalho. A obra coordenada pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs) é fruto de um investimento de R$ 20,6 milhões, oriundos do BNDES.Ainda no município, o governador assina autorização para que a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) celebre dois convênios no âmbito do Programa Bahia Produtiva, nas áreas de apicultura e caprinovinocultura. Ele também fará a entrega de entrega de 1.508 Cadastros Ambiental Rural, emitidos pela CAR, empresa vinculada à Secretaria Desenvolvimento Rural (SDR).No domingo (dia 6), Rui estará em Bom Jesus da Lapa, acompanhando a festa do padroeiro que é terceira maior romaria do país. Cedo pela manhã, ele acompanha a Missa dos Romeiros no Santuário, seguindo até o local em procissão, ao lado do Dom João Santos Cardoso e de padres. No local, ele vai assinar decreto que reconhece a Festa do Divino Espírito Santo como Bem Cultural Imaterial do Estado da Bahia. Rui também vai anunciar o Registro Especial Provisório da Romaria do Senhor Bom Jesus no Município de Bom Jesus da Lapa como Patrimônio Imaterial.Também em Bom Jesus da Lapa, o governador assina autorização para a Secretaria de Saúde do Estado celebrar Convênio com a Prefeitura para reforma do Hospital e implantação de UTI (Neo e Adulto). O ato será realizado na Esplanada do Santuário de Bom Jesus da Lapa, situado na Praça da Bandeira.Em seguida, Rui e sua comitiva visitam o projeto de irrigação Formoso, gerido pela Codevasf, onde está a maior produção de banana do país. Lá, ele vai se encontrar com o presidente do Conselho do Distrito Irrigado Formoso, Antônio Márcio.Secom Governo da Bahia