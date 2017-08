EVANGÉLICOS EMOCIONAM BARREIRAS



Um grande círculo foi formado reunindo fiéis de várias igrejas da cidade. Um grande círculo foi formado reunindo fiéis de várias igrejas da cidade.

A CARREATA EVANGÉLICA CRUZOU A CIDADE E

SE REUNIU EM GRANDIOSO ATO DE LOUVOR E FÉ NA

PRAÇA LANDULPHO ALVES.



Uma enorme carreata marcou as comemorações do Dia do Evangélico em Barreiras.





Integrantes das diversas igrejas Evangélicas de Barreiras oraram, louvaram e

agradeceram juntos, numa grande corrente de fé e união.





O pastor João Batista proferiu uma belíssima oração agradecendo ao Pai por tudo de

bom que Ele tem nos dado, não só para Barreiras mas também para toda a região. Uma enorme carreata marcou as comemorações do Dia do Evangélico em Barreiras.Integrantes das diversas igrejas Evangélicas de Barreiras oraram, louvaram eagradeceram juntos, numa grande corrente de fé e união.O pastor João Batista proferiu uma belíssima oração agradecendo ao Pai por tudo debom que Ele tem nos dado, não só para Barreiras mas também para toda a região.

NOTA DE ENTENDIMENTO



Evangélico. Segundo a etimologia desta palavra, quer dizer que é quem segue o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, evangélico, na realidade, são as doutrinas que seguem tais ensinamentos.



Então, devamos levar em conta o que dizem os etimologistas. Sendo assim, várias religiões são evangélicas, correto?



Expliquemos suscintamente: segundo a História, depois de vários conflitos entre o Clero, um dos sacerdotes, que não comungava com as ordens, leis e procedimentos do Vaticano, à época, protestou contra àquele sistema. Martin Lutero, se afastou da Igreja e, de certa forma, acabou por fundar um outro tipo de movimento religioso, o Protestantismo. Sendo assim, então, os chamados evangélicos de hoje seriam aqueles protestantes. Pois bem: considerando tais colocações, a maioria das religiões são evangélicas. O Cristianismo é comum a todas elas – todos creem no Rei dos Judeus, o Nazareno. Protestantes de todas as ordens, católicos, espíritas, umbandistas, candomblecistas e até espiritualistas de diversos segmentos, que seguem os exemplos do Mestre Jesus não deixam de ser evangélicos.



Será que deu para entender e diferenciar as coisas? #SomosTodosEvangelicos. Penso assim. Que Deus nos abençoe sempre. Amém, assim seja!

Pelo quinto ano consecutivo, a Cruzada Evangélica comemora o dia municipal da doutrina, data instituída ainda na gestão da ex-prefeita Jusmari Oliveira, seguidora da religião. Um sem-número de carros percorreu as principais avenidas da cidade, levando centenas de fiéis às comemorações pelo seu dia, marcando um ponto de encontro das igrejas partícipes desta comunhão, na Praça Landulpho Alves.Um grande ato de fé e comunhão se espargiu pela praça quando todos se reuniram em um enorme círculo de adoração e louvor ao Senhor. Após desfilar por um grande trajeto pelas principais vias, com muita alegria e entusiasmo, a culminância se deu naquele logradouro, onde os fiéis puderam orar e agradecer a Deus pelas graças alcançadas e pedir por mais bênçãos.Em seguida, o Pastor João Batista – nome muito sugestivo, por sinal – proferiu uma oração que emocionou a todos. Com muita suavidade e singeleza angelicais, o religioso conduziu sua prece agradecendo a Deus por tudo o que de bom temos em Barreiras. Ele citou tudo, ou quase tudo, do que devemos agradecer e crer em dias melhores. O Pastor foi veemente, agradecendo por todas as conquistas alcançadas pela nossa sociedade local e regional nos setores dela participantes, como da economia, saúde, educação, segurança, serviço social, meio ambiente e até religião.O evangélico enviou um agradecimento à providência Divina, em sua belíssima oração, a tudo o que nos cerca; desde que sendo obras Dele. A exemplo da natureza, quando falava da riqueza hídrica e ambiental em geral, que ainda temos– citando o banho que o Rio Grande dá em nossa cidade -, à dádiva das técnicas agronômicas, para matar a fome de todos; aos setores organizados da sociedade como as polícias, incluindo os bombeiros, as autoridades civis, o comércio, indústria, servidores, defensores do meio ambiente, enfim, muito mais. Ele foi muito completo e abrangente em suas sábias palavras.Praticamente todas as áreas que compõem a sociedade civil organizada foram contempladas pela oração prodigiosa e emocionante do Pastor João Batista. Uma coisa me chamou a atenção: de ele ter incluído as outras práticas religiosas, como, por exemplo, ter citado o nome do Bispo da Diocese Católica de Barreiras, Dom Josafá Menezes, por três vezes e da própria Igreja Catolicista por outras duas. Interessantíssimo ainda quando ele disse que “não importa o seguimento religioso ao qual se faz parte, desde que se trabalhe para o bem da humanidade, este sempre é o caminho certo para Deus”, louvou.Outra coisa que observei foi a cordialidade em que todos ali naquele espaço se tratavam; gentileza, amabilidade e compartilhamento das boas coisas, de bons sentimentos. Isso é muito bom e muito nos está faltando... infelizmente!A sensação que tínhamos naquele local, naquele momento, era algo divino, transcendental; mesmo! Enquanto o pastor orava, estando em situação laboriosa, eu não me contive e me pus a orar conjuntamente, emocionalmente e espiritualmente. Confesso... não consegui segurar a emoção. Chorei copiosamente e me arrepiei, permanecendo assim por algum tempo. E, quando compartilhava o fato com amigos e parentes, a mesma emoção retornava à flor da pele em arrepios e nós na garganta. Foi sensacional, acho que nunca havia sentido algo tão especial, profundo e tocante, ouvindo coisas tão belas de um ser humano em seu corpo carnal. Até agora me emociono ao escrever tais palavras...! Não me contive e fui ao encontro do Pastor João Batista, após sua linda oração, me identificando como neto do Pastor Jorge Dias, da Igreja Batista Missionária de Barreirinhas, inaugurada desde antes da minha existência atual (e, segundo ele, meu querido avô era seu conhecido amigo). Muito bem acolhido pelo religioso, me senti em casa, apesar de estar em praça pública. Foi uma emoção transcendental, mística e mítica, eu diria. Obrigado, pastor. Obrigado Deus, pela oportunidade única de ter passado por aprendizado tão simples e singelo, porém de uma importância fantástica para a minha reforma moral. Acho que a partir de hoje pensarei diferente ao agir diante das coisas e das pessoas o que temos de partilhar em sociedade, independente de qualquer doutrina, seita, filosofia, religião ou qualquer outra coisa. Divino, Divino.Por tudo isso, só tenho a agradecer pelo dia - “” - de labor que tive e que foi de muito proveito. Graças ao Senhor, nosso único Deus. Eu costumo dizer que não importa o caminho, o importante é chegar ao final dele.Por Demetrius MacêdoRepórter Interbairros