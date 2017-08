Prefeitura de Barreiras reúne parceiros para articular estratégias de segurança pública

Na manhã desta segunda-feira, 31, a Prefeitura de Barreiras, sob a coordenação da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito, reuniu no Distrito Integrado de Segurança Pública - DISEP, localizado no Loteamento Parque da Cidade, os comandantes e representantes das forças de segurança, para definir estratégias e integrar as ações de segurança pública na cidade.A reunião foi coordenada pelo Coronel Luís Vidal, Secretário de Segurança Cidadã e Trânsito e sua equipe e, contou com a presença do Cel. Jonny Ferreira Comandante do 4º BEC, o agente João Dadalt representando a Delegacia 10/10 da PRF, Cel. Paulo Salomão Comandante do CPRO, Cap. Cristiano Gama Comandante da 84ª CIPM, Mj. Fábio Santana Comandante da 83ª CIPM, Cap. Simões Comandante da RONDESP, Cap. Leonardo representando o Comando do 10º BEIC, Cap. Rafael representando o Comando da 3ª CIPRV, Ten. Marcelo Coordenador do CICOM, o Mj. Lusquinhos Comandante do 17º Grupamento de Bombeiros Militar, Dr. Rivaldo Luz Coordenador da 11ª COORPIN, delegados e delegadas de Polícia Civil, o Comandante da Guarda Civil Municipal Gilmar Oliveira e Cristiano Rans diretor da COOTRANS.O objetivo da reunião foi promover a integração entre os órgãos de segurança pública de Barreiras, para estreitar o diálogo e ouvir as propostas e sugestão levantadas pelos participantes. Também foram discutidas e traçadas estratégias para aprimorar a relação entre os órgãos de segurança, com o propósito de implementar medidas conjuntas de otimização das ações de segurança pública.Após cumprimentar a prefeitura pela iniciativa, o Cel. Jonny destacou a importância de se montar um plano emergencial para gerir qualquer crise de urgência e emergência na cidade, formada por uma equipe integrada por todas as forças de segurança.De acordo com Cel. Salomão, “é preciso definir protocolos onde cada entidade possa atuar de forma integrada com as forças de segurança pública, em um caso de emergência que envolva a comunidade”.O Delegado Regional Dr. Rivaldo Luz, também elogiou a iniciativa da prefeitura dizendo que a Polícia Civil está de prontidão e atuará cada vez mais forte nas ações integradas de segurança.Várias propostas foram sugeridas e levantadas durante a reunião, dentre elas: criação de espaços comuns de treinamento e capacitação; plano alternativo para o trânsito da cidade na perspectiva do contorno viário sul; conscientização do uso adequado das faixas de pedestres; melhoria na iluminação pública; intensificação de blitz na cidade; plataformas de integração da policia civil, militar e Cootrans; intensificação na fiscalização a poluição sonora; normatização do horário de funcionamento de bares, dentre outras.Outro ponto citado durante a discussão foi à necessidade de resgatar a confiança da população em relação às forças policiais e fazer chegar até a população mais carente políticas públicas de cidadania, como forma de superação e minimização da violência.Após registrar a importância da prefeitura como agente coordenador do processo de aprimoramento das ações de segurança, a delegada da DEAM Drª. Claudia Duarte ratificou que é “preciso fortalecer a articulação de políticas públicas para as mulheres, fazendo uso da Ronda Maria da Penha, e fortalecendo toda a rede de proteção que cuida desse público especial”, disse.“Essa foi a nossa primeira reunião para fazer a integração com todas as forças de segurança pública e mostrar que o governo está aberto ao diálogo e disposto a oferecer uma sólida parceria com todos”, finalizou o Cel. Luís Vidal, titular da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito.Dircom Prefeitura de Barreiras