Tráfego da BR 242 na Bahia é liberado após inauguração de obra



Com a conclusão das obras, a rodovia está 100% pavimentada

e vai beneficiar mais de 450 mil pessoas. Ministro Maurício Quintella participou da inauguração

O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella esteve ontem, sexta-feira (28), em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, para liberar o tráfego da BR 242 no estado. A obra faz parte de um corredor de ligação entre o oeste baiano e a região sudeste do estado de Tocantins. Foram investidos R$ 63,7 milhões no empreendimento, que vai beneficiar mais de 450 mil pessoas.São 49 quilômetros de extensão, que vão do município de Luís Eduardo Magalhães até a divisa com o estado de Tocantins. A região é uma das que mais se desenvolve no Brasil, atingindo um crescimento de 12% ao ano. As obras já eram aguardadas há décadas pela população. Com a finalização do trecho, a rodovia 242 está completamente pavimentada agora.Para o ministro, as obras de implantação, pavimentação, sinalização e drenagem da rodovia foram priorizadas pelo Governo Federal: “Estava claro que essa obra tinha que ser concluída. Tinha elevado grau de execução, além de ser um eixo de integração nacional”, afirmou o ministro, que lembrou de outros avanços em outras obras de infraestrutura no estado de Tocantins. “São mais 268 km que estamos pavimentando no estado. Já concluímos quase metade”, adiantou.No setor de transportes, as obras estruturantes que estavam paradas e inacabadas estão sendo retomadas com o objetivo de impulsionar, cada vez mais, o crescimento do Brasil. “Estes são os resultados que procuramos em nossas ações: parcerias efetivas que cooperem com o progresso do país, consolidando o desenvolvimento”, finalizou Quintella.O ministro Mauricio Quintella também esteve, pela manhã, na cidade de Coribe (BA) para dar ordem de serviço para a construção do contorno de Coribe na BR 135. Serão investidos R$ 89,7 milhões para adequar o trecho entre Jaborandi, Coribe até Cocos.As obras já estão com 30% de execução e gerou, até agora, 150 empregos. Já são 13 quilômetros de terraplanagem concluídos. O ministro afirmou que a retomada das obras no estado da Bahia é fundamental para combater o desemprego e gerar renda na região. “Nosso objetivo maior é melhorar a vida do povo baiano. Por isso, estamos apostando na priorização dessas obras, que vão impulsionar a economia local e facilitar a trafegabilidade”, garantiu.Ascom Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil