Estado realizada concurso da PM e Corpo de Bombeiros em agosto

Serão realizadas no dia 6 de agosto as provas objetiva e discursiva do concurso público para ingresso na Polícia Militar da Bahia e no Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. A informação consta no edital de convocação para a primeira e segunda etapas do certame, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (28). De acordo com o documento, as provas serão realizadas em Salvador e mais doze municípios do interior, de acordo com o cargo para qual o candidato se inscreveu. Mais informações no Portal do Servidor ( www.portaldoservidor.ba.gov.br ) e no site da organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação ( www.ibfc.org.br ).As provas serão aplicadas no turno matutino, a partir das 9h15, com abertura dos portões às 8h e fechamento às 9h. É recomendável que os candidatos compareçam ao local de provas com pelo menos uma hora de antecedência. As provas terão duração de 4h30 e é imprescindível que o candidato compareça portando o comprovante de inscrição, documento de identidade original em bom estado de conservação, além de caneta esferográfica, azul ou preta, de material transparente, lápis preto e borracha.É vetado o uso de equipamentos eletrônicos de comunicação, como celulares, notebooks e palmtops, entre outros. Pertences pessoais, como óculos escuros, bolsas, sacolas, bonés e similares serão acomodados em local indicados pelos fiscais. Ao candidato somente será permitido sair da sala após uma hora de prova. O caderno de questões somente poderá ser levado depois que sejam transcorridas quatro horas e trinta minutos de avaliação.Os candidatos deverão responder a 80 questões, distribuídas entre conhecimentos gerais (30) e conhecimentos específicos (50), além de uma questão discursiva. O cartão de convocação do candidato, com informações sobre os locais de prova, será disponibilizado pela IBFC a partir das 15h do dia 28 de julho, em seu site institucional.De acordo com o edital de abertura de inscrições, os candidatos que concorrem a uma das duas mil vagas para a Polícia Militar realizarão provas em Salvador, Juazeiro, Feira de Santana, Ilhéus, Vitória da Conquista, Barreiras e Itaberaba. Já aqueles que se inscreveram com interesse em uma das 750 vagas para o Corpo de Bombeiros Militar realizarão provas em Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Jequié, Juazeiro, Itaberaba, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Barreiras e Teixeira de Freitas.- Ao todo, foram realizadas 141.878 inscrições no certame, sendo 18.066 para o Corpo de Bombeiros e 123.812 para a Polícia Militar. Este é o maior concurso já realizado pelo Estado na área de segurança, sendo o primeiro para o Corpo de Bombeiros após reformulação no comando e dissociação da Polícia Militar. Elaborado conjuntamente pela Saeb e pelos Comandos Gerais, seu edital foi publicado dia 10 de maio e terá validade de um ano, prorrogável por igual período.Ascom Saeb/Governo da Bahia