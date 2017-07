Prefeitura de Salvador anuncia demolição de casarão a partir de amanhã

A prefeitura de Salvador anunciou que a demolição do Casarão do Barbalho pode ser iniciada amanhã (29). A demolição será feita por agentes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur).A decisão foi anunciada após um impasse entre a prefeitura e o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac).A prefeitura alegava que o imóvel era tombado pelo Ipac e, para demolir, era necessária uma autorização do órgão estadual. Segundo a prefeitura, o órgão foi notificado três vezes pelo município. Somente ontem (27), o Ipac esclareceu a situação e negou que seja responsável pelo casarão do Barbalho, que fica no centro antigo da cidade.Em nota, o Ipac informou que a casa, que fica na Rua Professor Viegas, está fora do polígono de tombamento, conforme estabelece decreto estadual. O polígono de tombamento é uma região na qual construções foram tombadas como patrimônio por terem importância histórica e cultural para a sociedade. Na mesma nota, o Ipac classifica a informação da prefeitura, de que o casarão é responsabilidade do Ipac, como “dado inverídico, ilegal e calunioso”. Ao citar o decreto municipal, explica que “a região encontra-se sob o sistema de Áreas do Município de Salvador, e não do Ipac”. Portanto, segundo o instituto estadual, o casarão não é tombado.Com isso, o instituto estadual conclui que a região “encontra-se sob o sistema de Áreas do Município sendo assim, responsabilidade do Município de Salvador, e não do Ipac”.Mesmo após a explicação do Ipac, a prefeitura chegou a mencionar a tutela, ao anunciar a demolição para este fim de semana. Segundo o órgão municipal, “o imóvel está localizado na poligonal contígua sob tutela do Ipac e qualquer intervenção só pode ser realizada após a autorização daquela instituição.”A decisão de demolir o imóvel se deu após visitas de monitoramento, feitas por técnicos da Defesa Civil de Salvador (Codesal), nas quais foram identificados problemas na estrutura do casarão, que oferecia risco de desabamento.Como o casarão do Barbalho possui um proprietário particular - cuja identidade não foi revelada pela prefeitura- a Codesal chegou a notificá-lo. No entanto, o homem alegou não ter condições financeiras de fazer as intervenções necessárias. A Prefeitura chegou a fechar o casarão com tapumes enquanto aguardava parecer do Ipac.A Rua Professor Viegas, onde o casarão está situado permanece interditada, devido aos riscos oferecidos à população, caso o imóvel venha a cair. Outros 22 casarões passam pelo mesmo problema, identificado pela Codesal, na região da Soledade , local onde três pessoas da mesma família morreram, após o desabamento de um deles.Da Agência Brasil