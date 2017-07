Saúde Pública de qualidade é tema de debate da VI Conferência Municipal de Saúde em São Desidério

A abertura oficial da VI Conferência Municipal de Saúde marcou a noite de ontem, quarta-feira (26), em São Desidério. O prefeito Zé Carlos, o secretário de Saúde, Zé Barbosa, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Adrianno Almeida, secretários de governo, vereadores, estudantes, funcionários da saúde e representantes de associações, de sindicatos e de vários segmentos da comunidade compareceram ao Centro Cultural. A Conferência é uma realização da Prefeitura de São Desidério por meio do Conselho Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.O prefeito Zé Carlos fez um breve resumo da situação em que recebeu a Saúde Pública e os avanços obtidos. “A saúde será sempre nossa prioridade. Hoje temos todos os postos de saúde funcionando. Peço aos médicos que se preocupem em oferecer sempre um atendimento mais humanizado. Pensamos em fazer a reforma do Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, e quando vimos o projeto de reforma, e do transtorno que essa reforma iria causar, decidimos que o melhor para São Desidério é a construção de um novo hospital. Já temos uma área de 10 mil m², próxima a Ponte do Val. Uma estrutura que oferecerá todas as condições para ofertar um serviço bem prestado, com qualidade, e que ainda este ano começará a ser construído”, declarou o prefeito Zé Carlos.“Encontramos a Saúde de São Desidério em estado de calamidade. A partir do momento que assumimos nós pensamos em preservar a saúde pública de forma a dar qualidade de vida e fazer acontecer a justiça social na saúde, para que a população do nosso município não sentissem receio em procurar os serviços do SUS e encontrar uma saúde digna, com qualidade”, destacou o secretário de Saúde, Zé Barbosa.A médica clínica-geral Adelle Nóbrega, fez uma reflexão acerca do tema norteador da Conferência: ‘Saúde Pública de qualidade e Justiça Social, para cuidar bem da população de São Desidério’. “É um tema amplo, e a intenção da conferência é observar o todo dos serviços de saúde que está sendo oferecido, e ter um olhar mais amplo, com produção de propostas para melhorar a saúde de uma forma geral”, afirmou Adelle.Profissionais de Saúde relataram acerca da quantidade e serviços realizados durante os seis primeiros meses, na área da Atenção Básica, no Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). “É um momento para comemorar o que já foi alcançado e também um momento para refletir sobre problemáticas no que se referem à sede e zona rural, construindo propostas que fundamentarão o bem estar dos habitantes do nosso município”, complementou o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Adrianno Almeida.A programação contou também com apresentação musical do cantor Rodrigo Rocha, Talita Sampaio e do Coral Infantil Municipal.Texto e fotos: Ana Lúcia Souza