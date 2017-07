Dicas para economizar em casa

Economizar é uma tarefa que pode ser difícil para algumas pessoas. Administrar um lar parece simples, mas quando você gasta mais do que ganha as dores de cabeça são tão inevitáveis quanto uma crise em qualquer empresa. Ter uma organização financeira eficiente depende de pequenas atitudes e escolhas que podem ser planejadas ou apenas feitas no dia a dia.Uma ótima forma de organizar as despesas é anotar todos os gastos fixos do mês. Pode ser em um caderno, agenda, planilha, aplicativos, o importante é visualizar todas as despesas mensais. Dessa forma, é possível entender exatamente o quanto orçamento está comprometido e o quanto ainda pode gastar.Após visualizar as despesas do mês defina um valor para outros gastos e o mais importante siga o planejamento. Para gastos maiores como programar uma viagem, por exemplo, você pode poupar um valor todo mês e definir o prazo para concluir o objetivo. Outra dica é reservar um valor na poupança, assim você terá uma reserva para usar em alguma emergência no futuro, além disso é uma forma de começar a poupar dinheiro.É normal entrar no supermercado e sair com coisas que você nem precisava. Para evitar esses impulsos, procure fazer uma lista com os itens que realmente precisa e na horas das compras seja fiel à ela. Vale também uma pesquisa antes de sair de casa sobre os produtos em promoção, os lugares com mais ofertas, pesquisar nunca é perder dinheiro.Com pequenos hábitos no dia a dia é possível garantir um valor menor na conta de água, luz e ainda fazer o botijão de gás durar mais.Procure usar a água de forma consciente passando apenas o tempo necessário no banho, ensaboe toda a louça antes de enxaguar e quando possível aproveite a água da chuva para lavar o quintal, por exemplo.Para economizar energia, a dica é trocar as lâmpadas convencionais por lâmpadas mais econômicas, além de economizar energia elas possuem um tempo de duração maior. Evite deixar luzes acesas e procure utilizar a luz solar para iluminar os ambiente durante o dia. Outra forma é remover os aparelhos da tomada ao sair de casa, pois muitos ficam em stand by quando desligados.O botijão de gás está cada vez mais caro e apesar de ter uma boa durabilidade, o gás liquefeito de petróleo (GLP) mais conhecido como o gás de cozinha, é possível economizar mais com pequenas atitudes. Procure picar os legumes antes de cozinhar, tampe as panelas durante o cozimento, se possível utilize mais a panela de pressão, alguns grãos como feijão podem ser deixados de molho algumas horas antes para facilitar o cozimento. Procure sempre verificar as bocas do fogão, pois quando entupidas podem contribuir para o desperdício de gás.Os pequenos gastos fazem uma diferença enorme no final do mês. Ao sair pense bem antes de usar o cartão de crédito e lembre-se sempre do valor que programou para gastar com coisas aleatórias.Procure cupons de descontos, existem ótimas opções para compras online e em lojas físicas.Se você é uma pessoa que costuma sair muito, pense se vale a pena diminuir um pouco o ritmo ou apenas trocar por opções mais baratas.Por Aline Matosaline@ablab.com.br