Prefeito Zito Barbosa recepciona Governador e participa de inaugurações

















Durante a quinta-feira, 20, o prefeito Zito Barbosa acompanhou a programação de anúncios de obras, reuniões e inaugurações do governador da Bahia Rui Costa, em Barreiras. As ações do dia reafirmaram a parceria e o comprometimento da Prefeitura em realizar um trabalho integrado para o funcionamento de órgãos públicos e colaborar com o desenvolvimento regional.A presidente do Tribunal de Justiça da Bahia Maria do Socorro Barreto Santiago, a procuradora-geral de Justiça da Bahia Ediene Santos Lousado, o defensor público-geral da Bahia Clériston Cavalcante de Macêdo e o governador foram recepcionados pelo prefeito, a vice Karlúcia Macêdo e secretários no aeroporto por volta das 10:00 horas.Os trabalhos foram abertos com uma reunião do Pacto pela Vida, programa estadual que tem por objetivo principal a promoção da paz e redução dos índices de violência, com base nas parcerias articuladas entre o Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Defensoria Pública, municípios e União.“Estivemos aqui reunidos com todos os parceiros envolvidos no Pacto pela Vida, para sentir de perto os problemas e trabalharmos nas soluções” disse o governador.O cronograma de inaugurações foi aberto no início da tarde com a entrega do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos- CEJUSC, no Fórum Tarcílio Vieira de Melo. A presidente do Tribunal de Justiça, Maria do Socorro, ressaltou a importância do novo centro.“Esse CEJUSC é voltado para resolver conflitos agrários. Essa região é agrária e precisa de uma solução. Qual a melhor forma de resolver isso rapidamente? Promovendo uma grande conciliação para que todos se entendam e resolvam essa situação. A justiça está aqui para ajudar”, destacou a presidente.Barreiras também foi contemplada com a entrega do Centro Integrado e Comunicação da Segurança Pública – CICOM, responsável pela unificação das chamadas de emergência de 14 municípios da região, por meio do 190, incluindo o Corpo de Bombeiros. Em seguida, a comitiva se deslocou para o Distrito Integrado de Segurança Pública – DISEP composto pelo Departamento da Política Técnica - DPT, Instituto Médico Legal - IML e unidades das polícias Militar e Civil.“Com a entrega destes dois equipamentos pelo governo do estado, damos um passo significativo na superação da insegurança pública em nossa cidade, a partir de agora vamos envidar os esforços necessários para implantar o sistema de vídeo monitoramento, e dar nossa parcela de contribuição para que a nossa população usufrua de uma segurança cada vez melhor” afirmou o prefeito.O governador também anunciou a retomada das obras da UPA da Santa Luzia, assinando com a prefeitura o termo de parceria para gestão da unidade pelo município, com a composição do quadro de servidores e técnicos. A ampliação do Hospital do Oeste em 64 novos leitos, que possibilitará a implantação dos núcleos especializados de Oncologia e Cardiologia.Foi autorizada a ampliação do sistema de abastecimento de água nas localidades de Gameleira, Barrocão de Baixo, Barrocão de Cima, Passagem Funda e Bebedouro, que será executada pela Embasa.Em seguida, o prefeito Zito recepcionou o governador e os prefeitos integrantes da UMOB em reunião nas dependências do Hotel Morubixaba, para tratar de questões relacionadas aos consórcios geridos pela união regional de municípios.As atividades do dia foram encerradas com um jantar oferecido pela presidência do Tribunal de Justiça.Dircom Prefeitura de Barreiras