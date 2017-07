Publicitário Marcos Valério fecha acordo de delação premiada com a PF

O BRASIL E O PRESIDENTE TEMER As vezes, nos desencorajamos com nosso país. Porém alguns fatos nos animam: O dólar interrompeu sua subida impressionante.Dois anos atrás, ainda com Dilma, o câmbio comercial chegou a atingir máxima de 4,44 reais por dólar, e havia previsões que ultrapassaria os seis... As vezes, nos desencorajamos com nosso país. Porém alguns fatos nos animam: O dólar interrompeu sua subida impressionante.Dois anos atrás, ainda com Dilma, o câmbio comercial chegou a atingir máxima de 4,44 reais por dólar, e havia previsões que ultrapassaria os seis... Reflexão de Boa Vontade — A imprescindível intuição Urge demonstrar que Profecia, e aqui me refiro aos vaticínios bíblicos, não é forçosamente sinônimo de flagelo, mas a exposição das correlações entre causa e efeito. Ela é somatório daquilo que antes realizamos de bom ou de mau. Faz-se necessário que aprendamos isso a fim de torná-la...

Autores e leitores prejudicados O projeto de Lei 49/2015 propõe a Política Nacional do Livro e a regulação de preços. A justificativa do projeto está baseada no estímulo ao empreendedorismo no segmento de livros, acessibilidade aos leitores e garantia do exercício da livre concorrência, por meio da proteção de práticas... Segurança Pública, a maior das crises O assassinato de quase uma centena de policiais no primeiro semestre do ano, os tiroteios que aterrorizam moradores e interrompem artérias de alta importância no trânsito mostram que o Rio de Janeiro vive num efetivo clima de guerra. Mas São Paulo, onde o caos não é tão grande... COM NOVAS ROUPAS COLORIDAS O CARLISMO QUER SAIR DO TÚMULO NA BAHIA Tirando os saudosistas que sonham com a volta do Carlismo em nova roupagem, tirando também todos aqueles que precisam para sobreviver economicamente do Estado e estão literalmente de fora das grandes licitações públicas, e tirando aqueles que não compreendem a diferença entre...