Rui chega a 300 viagens ao interior da Bahia levando obras e serviços



Governador Rui Costa

Em dois anos e meio de gestão, o governador Rui Costa pauta seu trabalho em inaugurações e ordens de serviço por todos os cantos da Bahia. Com uma intensa agenda, Rui visita nesta segunda-feira (17), a partir das 10h, a cidade de Santaluz, na região do Sisal. É a viagem de número 300 do governador ao interior baiano. No município, ele assume compromissos com a agricultura familiar e autoriza a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), através da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), a celebrar seis convênios do Programa Bahia Produtiva para a criação de cabras, ovelhas e gado, além do cultivo do caju.Ainda no município, Rui assina ordem de serviço para início das obras de pavimentação da BA-120, no trecho de Queimadas a Santaluz. A obra está orçada em R$ 17,5 milhões. Dando continuidade aos compromissos, a programação prevê visitas ao SAC Móvel e ao Programa Saúde em Movimento com os serviços do Odontomóvel e o rastreamento do câncer de mama.As atividades do governador em Santaluz continuam com a inauguração da adutora a partir de captação da Barragem de Camandaroba. Rui ainda autoriza o lançamento do edital de licitação para extensão de rede de abastecimento de água do município de Riachão do Jacuípe, beneficiando as localidades de Ponto Novo, Salgado, Vila Gonzaga, Limoeiro e Baixa Nova. Já para a cidade de São José do Jacuípe, os locais beneficiados são Lameiro, Piauí, Sobradinho e Baraúna. O município de Serrinha contará com a autorização do lançamento do edital para a implantação do sistema de abastecimento de água (SAA), destinado aos distritos de Cana Verde, Tamburil, Tabuleiro da Vertente e Caracol.Na terça-feira (18), às 9h, de volta a capital baiana, o governador participa, no Palácio Rio Branco, no Centro histórico, do lançamento da 7ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA). O encontro contará com a presença o secretário da Cultura, Jorge Portugal, do coordenador geral da Flica, Emmanuel Mirdad, além do curador da feira, Tom Ribeiro. A FLICA será realizada no período de 5 a 8 de outubro de 2017, na cidade histórica do Recôncavo baiano.Na quarta-feira (19), às 09h, Rui Costa estará no centro antigo de Salvador, onde visita às obras de pavimentação de vias urbanas nas etapas 4, 6 e 8, nos bairros de Nazaré, Barbalho, Macaúbas, Lapinha e Soledade. No mesmo dia, ele ainda inaugura a pavimentação e requalificação na Ladeira de Santana.Já na quinta-feira (20), o governador viaja para o município de Barreiras, no oeste do estado. Durante toda a manhã, ele participa da reunião regional do Programa Pacto Pela Vida. O encontro acontecerá no espaço Fortiori, na Avenida Ahylon Macêdo, no Bairro Morada Nobre. Ainda no município, às 14h, Rui participa da solenidade de inauguração do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (CEJUSC), no Fórum Tarcilio Vieira de Melo.Nas atividades em Barreiras, ainda estão previstas uma visita ao Programa Saúde em Movimento com os serviços do Odontomóvel, entrega de 01 Caçamba para o Município de Mansidão, inauguração do Centro Integrado de Comunicações (CICOM), além do Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep).Encerrando a passagem pelo oeste baiano, Rui autoriza licitação para implantação do sistema de abastecimento de água (SAA), beneficiando as localidades de Gameleira, Barrocão de Baixo, Barrocão de Cima, Bebedouro, Passagem Funda e Sítio do Rio Grande. Ele também autoriza lançamento de edital de licitação para a obra de extensão da rede de abastecimento de água do município de Mansidão, beneficiando as localidades de São Jorge, Poço do Meio e Juaí.Na sexta-feira (21), a partir das 10h, o governador visita o município de Cristópolis, na região da Bacia do Rio Grande, onde inaugura o sistema integrado de abastecimento de água (SIAA), faz entrega de tratores para os municípios de Cristópolis, Wanderley, Terra Nova, Jaborandi, Santana e Serra Dourada e entrega 2.588 Cadastros Ambientais Rurais (CAR) para agricultores das cidades de Angical, Cotegipe, Wanderley e Cristópolis. Rui encerra a passagem por Cristópolis visitando o Programa Saúde em Movimento com os serviços do odontomóvel.Secom Governo da Bahia