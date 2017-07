Fundesis vai financiar dezenas de projetos sociais na região oeste da Bahia

Mais de 20 entidades filantrópicas localizadas no oeste baiano receberão ajuda do Fundo para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Bahia (Fundesis). No total, serão investidos quase de R$600 mil reais em projetos que abrangem as áreas de saúde, educação, cultura, esporte, inclusão social e digital, agricultura sustentável, preservação ambiental, empreendedorismo e geração de renda.A boa notícia foi anunciada, nesta terça-feira (11), pela coordenadora do Fundo, Makena Thomé, após votação dos conselheiros, que analisaram minuciosamente os 46 projetos que concorreram ao edital 2017. Deste total, foram beneficiadas 22 entidades que desenvolvem trabalhos sociais nas cidades de Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Angical, São Desidério, Correntina, Santa Maria da Vitória, Santana, Bom Jesus da Lapa, Ibotirama e Formosa do Rio Preto.“Conseguimos aprovar um número muito bom de projetos, quase metade do total de inscritos. Infelizmente não dá para ajudar a todos, embora sejam todos merecedores. Por isso, deixo aqui o convite para quem quiser ser um doador voluntário do Fundo. Quanto mais doadores tivermos maior será o valor destinado para doação e, consequentemente, maior o número de pessoas beneficiadas. O Fundesis é uma boa oportunidade de exercermos a solidariedade”, pontuou o presidente do Fundo, Celestino Zanella.Segundo Makena Thomé, o próximo passo é a assinatura do convênio entre as partes. “As entidades contempladas serão oficialmente comunicadas que os seus projetos foram aprovados, bem como serão munidas de todas informações de como proceder até a assinatura do termo. A liberação do recurso, conforme prevê o regulamento, é feita de forma gradativa, de acordo com a fase de execução do projeto, que é acompanhado etapa por etapa, para prestação de contas”, observou a coordenadora do Fundesis.O Fundo é mantido pelas doações voluntárias dos produtores rurais, e é gerido pela Instituto Aiba (Iaiba) em parceria com o Banco do Nordeste (BNB). Desde a sua criação, há 11 anos, o Fundesis vem promovendo a transformação social na região. Neste período, já investiu cerca de R$ 3,5 milhões em 81 projetos de 13 municípios do oeste baiano, beneficiando mais de 50 mil pessoas, direta e indiretamente.Para pleitear o financiamento, as entidades devem elaboraram um projeto técnico, de acordo com as normas previstas no edital do Fundesis. Podem concorrer, instituições sem fins lucrativos que estejam com a documentação em dia e que tenham ao menos dois anos de atividade, comprovando capacidade técnica para execução dos projetos sociais. Cada entidade pode receber até R$ 50 mil.Ascom Aiba