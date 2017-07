Quem é o responsável pela educação pública, gratuita e de qualidade?

O Art. 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/1996) no capítulo_Dos Princípios e Fins da Educação Nacional_, diz que a educação, “é dever da família e do Estado”. A Educação é um daqueles direitos sociais, que a despeito de garantido na Constituição Federal e em outras leis e tratados, precisa ser plenamente efetivado. Ou seja, é preciso lutar, pela acessibilidade ao direito fundamental à educação.Quem seria responsável por lutar pela garantia plena e qualitativa desse direito? O art 2º da LDB já sugere: a família e o próprio Estado, o Poder Público. Na omissão destes, o Ministério Público e o Judiciário. E na omissão destes ou de todos estes, cabe a sociedade, os movimentos sociais/organizações da sociedade civil empreender tal luta. Não por acaso, a LDB visualiza nesses um espaço/tempo de processos formativos/educativos e defende a vinculação da educação escolar à prática social.Em sendo assim, se não é, deve ser tarefa precípua dos sindicatos, especialmente, os da educação, a luta pela garantia plena e qualitativa ao direito fundamental à educação. Mas, verificando a realidade da educação, por exemplo das/dos estudantes da Rede Estadual da Bahia (não só da Rede Estadual), não é difícil constatar que o direito fundamental à educação – neste caso aqui especialmente da Rede Estadual, mas não só desta – vem sido negligenciado, negado e prejudicado, vítima da omissão do Estado, Ministério Público, Judiciário e dos movimentos sociais/organizações da sociedade civil (sindicatos).Já se passaram mais de cem (100) dias letivos e milhares de estudantes estão tendo MAIS UMA VEZ o seu direito a Educação negado/comprometido, qualitativa e/ou quantitativamente, sob a justificativa de falta de docente. Assim, estão inviabilizado, qualitativa e/ou quantitativamente os duzentos (200) dias letivos previstos na LDB nº 9.394/96. Nesse período todo e aproximando-se a realização do ENEM 2017, apenas estudantes e famílias se movimentaram objetivando garantir plena e qualitativamente o direito fundamental à educação.Recentemente, conseguiram a denúncia por meio de uma reportagem na TV OESTE afiliada da Rede Bahia em Barreiras. Contudo, decorridos mais de cem dias letivos, milhares de estudantes, ainda não tiveram aulas de certas disciplinas e mesmo com a publicização da situação precária da EDUCAÇÃO, nenhum esforço, nenhuma mobilização, nenhuma ação mínima, sequer uma nota de repúdio ou uma denúncia coletiva foi realizada pelos outros agentes da sociedade: Ministério Público, Judiciário e dos movimentos sociais/organizações da sociedade civil (sindicatos).Que defesa e luta por uma educação de qualidade é esta que algumas pessoas tanto falam? Que defesa e luta por uma educação de qualidade é esta que alguns agentes da sociedade tanto dizem fazer?Este ano foi realizado _MAIS UM_ Processo Seletivo REDA 2017, ao arrepio da lei, pois não foram convocadas (os) as/os aprovadas (os) em Processo Seletivo REDA 2015, permanecendo a prática condenada pelo Ministério Público ESTADUAL da Bahia de contratação sem Processo Seletivo e também por meio da ESCRAVIZAÇÃO do IEL que é um verdadeiro ataque e precarização da docência. Ninguém, que diz lutar pela educação de qualidade faz sequer uma crítica pública e coletiva sobre essa situação.O Processo Seletivo do REDA 2017 evidencia/ou e corrobora/ou a insensibilidade, insensatez, negligência, irresponsabilidade, descompromisso do Governo do Estado da Bahia com a Educação e com as/os estudantes que terão a metade dos dias letivos a que tem direito, comprometidos qualitativa e quantitativamente sem professora (o). Mas, não só do Governo do Estado da Bahia, também do Ministério Público que teve conhecimento da realidade e nada fez sob a alegação de não possuir atribuição para tal.Foi noticiado ao Ministério Público e era evidente que não havia tempo hábil para a realização e contratação de novas (os) aprovadas (os). E que a manutenção desta prática favorecia a interpretação subjetiva de que se tratava de uma tentativa de (re) apadrinhar eventuais aliados políticos, o que feriria os princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade que norteiam as regras pertinentes ao necessário e obrigatório Processo Seletivo Público. O caminho adotado pelo Governo do Estado da Bahia por meio da SEC, constituiu-se no caminho mais oneroso aos cofres públicos e com sequelas irreparáveis as/aos estudantes, uma vez que já se tem profissionais habilitadas (os) e aprovadas (os) em Processo Seletivo (2015) capaz de atender a demanda da educação, restando apenas serem convocados.Tais condutas implicaram em burla ao princípio do Processo Seletivo Público, transparecendo em odiosa prática contrária ao interesse público. Constata-se que, através de expediente absolutamente condenável, ao invés de convocar as/os candidatas (os) aprovadas (os) no aludido Processo Seletivo Simplificado de 2015, manteve/mantém/manterá, nas mesmas funções, contratados a título precário. A contratação precária serviu e serve como meio ilegal para ultrapassar a obrigação advinda com a realização do Processo Seletivo Público.Tudo isso foi noticiado ao Ministério Público, no dia 31/01/2017 e no dia 06/03/2017. No ultimo dia 06/07/ 2017, quinta-feira, portanto seis meses após a primeira representação e cinco meses depois da segunda representação, houve a informação oficial de arquivamento da representação/notícia oferecida ao Ministério Público. Sob a alegação de que a Promotoria de Justiça Regional de Barreiras-Bahia, não possuía atribuição para prosseguir com a instauração de procedimento preparatório/inquérito civil, no presente feito que está exposto nesse texto e em outros divulgados anteriormente.Por fim, onde está a luta pelos serviços públicos, - serviços de competência da administração pública, esta objeto de apreciação, defesa e vigília do Ministério Público - em especial a educação, de qualidade?PorEscrevilhador