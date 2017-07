BARREIRAS: BOATARIA SOBRE REVISÃO DO ESTATUTO DOS MUNICIPÁRIOS ATERRORIZA SERVIDORES



NA ÚLTIMA SEMANA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ESTIVERAM MUITO PREOCUPADOS COM O SUPOSTO FIM DE SEUS DIREITOS SALARIAIS ADQUIRIDOS

Vamos tentar explicar a respeito da revisão dos estatutos do Magistério e dos Servidores Municipais Civis, que o atual executivo de Barreiras enviou à Câmara de Vereadores, na semana passada; ato que ex-prefeitos não tiveram a coragem de pautar em seus governos e a bola de neve só parecia crescer até hoje.A verdade é que, como dizem os próprios sindicatos, o estatuto foi aprovado em 2003, 14 anos atrás, e, por isso mesmo, passou do tempo de uma necessária reforma. Os motivos? Os sindicatos sabiam que um dia a revisão iria acontecer, mas nunca tiveram a preocupação de discutirem amplamente a questão com o executivo municipal.Hoje, sem nenhum embasamento sério, assim como outros agentes desinformados, os tais sindicatos usam o fato para fazer a politicagem de “terra arrasada”, instigando os servidores contra a gestão, que se defende prometendo apenas buscar se adequar à realidade de uma legislação que obriga a qualquer administração pública a não se comprometer drasticamente a governabilidade do município e, além disso, o dever com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo a gestão, a revisão garante a preservação de todos os direitos adquiridos dos municipários.É obrigação de qualquer cidadão lutar por seus direitos, mas o bom senso requer que esse direito não possa comprometer o bem estar de uma sociedade num todo. O que é bom para o coletivo não pode favorecer apenas parte dele e, sim, para o bem comum, geral.O que não pode neste momento tão sério é os sindicatos atiçarem os servidores para vaiar ou aplaudir legisladores; eles, no mínimo, teriam que invocar ambos os poderes: executivo e legislativo para uma discussão mais ampla do projeto.É responsabilidade da Casa Legislativa ampliar a discussão convocando o feitor do projeto para explicar o porquê das mudanças dos pontos que causaram reclames dos servidores que, segundo eles, ferem seus direitos. A verdade é que nenhum gestor, em sua sã consciência, mesmo quando político, jamais tiraria direitos dos servidores se não fosse realmente necessário.A Câmara Municipal de Barreiras realiza hoje, 11/07, uma audiência pública para discutir as questões referentes aos Projetos de Lei 09/2017 e 010/2017, de autoria do executivo, que dispõem sobre a adequação do Estatuto do Magistério e dos Servidores Civis de Barreiras. A audiência será realizada no plenário da Casa, marcada para as 15:00 horas.Em programa de rádio local, o procurador do município, Dr. Tulio Viana tira dúvidas sobre os Projetos de Lei encaminhados pelo executivo ao legislativo, referentes às readequações a serem feitas nos mesmos, sobre o Magistério e Servidores Civis.Dr, Tulio disse que “essa adequação não é ainda uma reformulação dos Planos, que é uma necessidade dos municípios, isso vai acontecer a ‘posteriori’, com ampla participação tanto dos diretamente envolvidos, quanto da sociedade como um todo; porque o serviço público é parte integrante do meio social”, frisou.Ele continua dizendo: “essa matéria teve grande repercussão e é importante que falemos sobre ela para esclarecer ao cidadão. A principal razão que fez com que a administração municipal propusesse essas adequações foi porque esse Estatuto é datado de 2003 e, de lá para cá, muita coisa mudou. Assim, alguns institutos citados nesses Projetos foram extintos e o município fazia de conta que os seguia. Os servidores ficavam contentes, achando que todos os seus direitos estavam sendo rigorosamente pagos, sendo que não estavam. Muitos desses servidores preferiram ajuizar seus processos e brigam há anos na justiça reivindicando seus direitos, que nunca foram pagos. É isso que o executivo quer resolver: pagar os cerca de R$ 40 milhões (extraoficialmente) que ainda deve aos servidores e se livrar de vez da dívida e de uma futura bola de neve”, assegurou.Viana lembrou também de que a capacidade monetária do município é finita e, além do custo com a folha do funcionalismo púbico, ainda têm os outros gastos com o restante dos setores da administração pública. Ele finaliza: “o que o prefeito Zito quer é criar um plano que pague o que está na Lei para que ela não funcione como mera peça de ficção e que o servidor fique satisfeito com a garantia de seus direitos e que deixe de acontecer de um, na mesma função do outro, receber a mais. Lembrando que, na atualidade, o executivo municipal tem gasto além do que reza a Lei de Responsabilidade Fiscal com a folha de pagamento de seus municipários”, concluiu.Questionado sobre a Licença-Prêmio que seria extinta, Tulio explicou que não será definitivamente aniquilada, como já é na esfera federal, mas que “o servidor terá, a cada 5 anos de trabalho, a sua ‘folga’ remunerada, porém, ele não ficará ocioso, durante os 90 dias da sua Licença-Prêmio, irá fazer cursos de requalificação dentro da sua área de atuação para, quando voltar à ativa, prestar ainda melhor os serviços ao cidadão”, ponderou. Aproveitando o ensejo, Viana explicou que as Progressões de Salário, previstas na Lei, irão sendo substituídas, gradativamente, pelas capacitações dos profissionais, ou seja, o servidor trocará seus proventos a mais por horas de qualificação profissional.O procurador chama pela calma dos servidores nesse momento de boatos sobre os Projetos de Lei. Ele garantiu que tudo está sob controle e nada será feito fora da Lei. Ninguém precisa entrar em desespero porque o que já está programado para ser pago na folha do município, continuará do jeito que está, foi o que asseverou Tulio Viana.Sendo assim, caros servidores municipais, não deveis temer nada, já que tudo está legalmente correto, segundo o procurador do município. Mas é bom ficar de olhos bem abertos. Nunca se sabe!Por Tenório de Souza/Demetrius MacêdoDa Redação / Repórter Interbairros