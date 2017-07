AGORA COMPLETAMENTE INTEGRADA AO SISTEMA “S”, BARREIRAS GANHA AGÊNCIA DO SENAC



O SISTEMA “S” É A INTEGRAÇÃO ENTRE O SESC,

SENAI, SESI E SENAC. O QUE VEM A COMPROVAR A EFICIÊNCIA DESTA INTERAÇÃO ENTRE A INDÚSTRIA E O COMÉRCIO EM PROL DE SEUS COLABORADORES, INDUSTRIÁRIOS E COMERCIÁRIOS.



Moderníssimo laboratório de informática à disponibilidade dos alunos.





As salas de aula são completas, modernas e com tecnologia

O presidente do Sistema FECOMÉRCIO/BA, Carlos Andrade, ao centro, ladeado por Antônio

Foi inaugurada no último dia 05, quarta-feira, em Barreiras, o Núcleo de Educação Profissional do Senac, muito bem localizada no Centro Histórico, no centenário prédio da Sertaneja Agropastoril. Autoridades civis e militares participaram do evento e ouviram do presidente do Sistema FECOMÉRCIO/BA, Sr. Carlos Andrade e da diretora regional do Senac/BA, Marina Almeida, a importância e relevância deste acontecimento.O Senac é uma entidade que visa à capacitação de pessoas em diversas áreas como turismo, hotelaria e serviços em geral, além da educação. Uma excelente oportunidade, principalmente aos mais jovens, para buscar um aperfeiçoamento profissional e se encaixar melhor no mercado de trabalho, melhorando também a qualidade de vida dele e de suas famílias.Localizado no coração do Centro Histórico de Barreiras, o prédio da empresa Sertaneja Agropastoril foi completamente restaurado e, mantendo sua fachada histórica intocada. No interior foi tudo completamente modernizado. Possui duas modernas salas de aula – que promoverão diversos cursos -, laboratório de informática de última geração, entre outras dependências totalmente funcionais e climatizas. Realmente impressionante.O presidente do Sistema FECOMÉRCIO/BA, Carlos Andrade, em seu pronunciamento, ressaltou a reciprocidade do povo de Barreiras e transcorreu sobre a emergência que uma área tão grande e promissora, que é o Oeste baiano, principalmente com relação ao agronegócio, necessitava de uma agência do Senac. “”, concluiu. Andrade ressaltou também que, uma das prerrogativas para que ele tenha tido maior interesse ainda em instalar uma agência do órgão aqui, foi depois que conheceu o prédio centenário, gentilmente cedido pela empresa Sertaneja, que o encantou, não só pela beleza mas também pela história. “”, elogiou estupefato.A diretora regional do Senac/BA, Marina Almeida, relatou que “”, asseverou. Marina destacou ainda a qualidade dos serviços prestados pelo órgão nesses últimos 70 anos, desde a sua fundação. Também destacou a receptividade do povo barreirense para com ela e sua equipe e ressaltou a beleza do prédio, já que disse amar História.O prefeito Zito Barbosa, em sua breve fala, ressaltou a importância que o Senac vem trazendo para Barreiras e região, não só na qualificação profissional, como também na educação de qualidade para os jovens: “”. Zito revelou ainda que vai pavimentar toda a área que rodeia a sede do SESC, até o mês que vem, atendendo à solicitação do representante do órgão, presente no evento.O presidente do SESC/BA, José Carlos Baqueiro, enfatizou que o SESC é uma entidade de auxílio ao comerciário. “o”, finalizou. Acentuou também a culminância do” em Barreiras, com a chegada da entidade. “”, finalizou.Carlos Costa, presidente da CDL/Barreiras, congratulou-se com a vinda do Senac para nossa cidade, enfatizando a importância e a qualidade dos serviços que a entidade oferece em todo o país. “”, defendeu seu peixe.Realmente as instalações do Senac são coisa de primeiro mundo. Tudo muito bem aparelhado, com modernidade, requinte e simplicidade ao mesmo tempo. Ressalto a beleza da fachada. A reforma foi quase uma restauração e, agora, enchem os olhos de quem passa pelo cais de Barreiras, principalmente as pessoas de mais idade, que serão tocadas pela nostalgia dos temos de outrora.Por Demetrius MacêdoRepórter Interbairros