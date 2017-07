Unidade do Senac é inaugurada em Barreiras









O prefeito Zito Barbosa e a vice-prefeita, Karlúcia Macêdo participaram da solenidade que reuniu representantes dos setores educacional, do comércio, indústria e serviços

A solenidade de inauguração do Núcleo de Educação Profissional do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) em Barreiras marcou a noite desta quarta-feira, 05, O evento reuniu empresários, representantes do setor educacional, da indústria, comércio e serviços. Acompanhado pela vice-prefeita Karlúcia Macedo, o prefeito Zito Barbosa prestigiou a inauguração da unidade que visa a qualificação da mão de obra de jovens aprendizes e adultos para atuação no comércio. O novo espaço tem capacidade para atender a dois mil alunos por ano e terá foco nos segmentos de Gestão e Negócios, Tecnologia Educacional, Idiomas e Informática.“Acreditamos que o Senac não será bom apenas para Barreiras, mas para toda a região que precisa proporcionar capacitação aos nossos jovens”, disse o prefeito. Respondendo a um pedido de pavimentação nas ruas que contornam o Sesc, no bairro Santo Antonio, Barbosa anunciou, em primeira mão, o asfaltamento. “Ainda este mês faremos a pavimentação do entorno do Sesc que, junto com o Senac, compõem os dois braços sociais do Sistema Fecomércio Bahia, é nossa meta também, realizar toda a iluminação daquela região, próxima a BR 135”, completou.Para o presidente do Fecomércio, Carlos Andrade, há 10 anos o Senac iniciou os treinamentos da mão de obra em Barreiras, agora, com uma unidade instalada de fato, com sede própria, o trabalho será ainda mais intenso. “Se naquele tempo a qualificação já era importante, hoje, em plena turbulência econômica e social, é imprescindível. Essa semente esta caindo em terreno fértil e irá trazer bons frutos”, destacou.O presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista (Sindilojas Oeste) e vereador, Carlos Costa, reforçou a luta de ex-presidentes da CDL e empresários locais para implantar em Barreiras tanto o Sesc quanto o Senac. Ele agradeceu a participação de todos nestes processos e disse que com a implantação do Senac, o trabalho de capacitação voltado para o comércio terá ainda mais êxito. “Concluímos o Sistema “S” em Barreiras, um sistema da capacitação, um sistema de sucesso”.Fizeram parte da mesa de abertura ainda a diretora do Senac Bahia, Marina Almeida, o diretor do Sesc Bahia, José Carlos Bulhosa, o presidente da CDL, Carlos Henrique Costa Filho e o presidente do grupo Sertaneja, Antonio Balbino de Carvalho Neto (é no prédio considerado um ícone do turismo e da história de Barreiras – Sertaneja - que o Senac está instalado). “Este prédio representa uma imagem histórica dos desbravadores que aqui chegaram e abrigar um centro de formação comercial é nobre. O comércio é tão forte aqui em Barreiras que torna-se propulsor de uma economia própria”, disse Balbino.O novo espaço possui duas salas de aula convencionais, que têm capacidade para até 30 alunos, e também contará com um Laboratório de Informática, onde serão ofertados os cursos de Informática Básica, Excel Avançado, CorelDraw, Photoshop, Manutenção Básica de Computadores, dentre outros.Dircom Prefeitura de Barreiras