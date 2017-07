O Brasil, as raposas e o galinheiro Todos os dias – ou quase todos – somos surpreendidos por notícias sobre esquemas criminosos cujos participantes desviam a finalidade do dinheiro público, levando-o para o custeio de campanhas eleitorais ou para o puro enriquecimento ilícito. Aquela informação velada de que... Todos os dias – ou quase todos – somos surpreendidos por notícias sobre esquemas criminosos cujos participantes desviam a finalidade do dinheiro público, levando-o para o custeio de campanhas eleitorais ou para o puro enriquecimento ilícito. Aquela informação velada de que... Reflexão de Boa Vontade — A imprescindível intuição Os temas de natureza espiritual devem ser primeiro pressentidos. Porquanto, falam ao coração diretamente, vencendo obstáculos, com maior desenvoltura, se houver bom ânimo e simplicidade de alma. E por nossa parte eterna, quando vigilante e boa, ouve-se a mensagem de... Os temas de natureza espiritual devem ser primeiro pressentidos. Porquanto, falam ao coração diretamente, vencendo obstáculos, com maior desenvoltura, se houver bom ânimo e simplicidade de alma. E por nossa parte eterna, quando vigilante e boa, ouve-se a mensagem de... POBREZA E RIQUEZA O fato de não termos investido pesado na infraestrutura do país, foi uma das principais razões da economia brasileira não deslanchar. Perdemos a chance de ficar ricos... Mas, ainda há tempo... Todo mundo era pobre até o início do século XIX, e a renda média era de apenas... O fato de não termos investido pesado na infraestrutura do país, foi uma das principais razões da economia brasileira não deslanchar. Perdemos a chance de ficar ricos... Mas, ainda há tempo... Todo mundo era pobre até o início do século XIX, e a renda média era de apenas... Direito em alta A carreira de direito – uma das mais antigas da história da humanidade – continua como uma das mais cobiçadas pelos jovens. Atualmente cerca de 700 mil estudantes cursam as disciplinas jurídicas em mais de mil faculdades, universidades e centros universitários espalhados pelo país. É um número... A carreira de direito – uma das mais antigas da história da humanidade – continua como uma das mais cobiçadas pelos jovens. Atualmente cerca de 700 mil estudantes cursam as disciplinas jurídicas em mais de mil faculdades, universidades e centros universitários espalhados pelo país. É um número... 45 deputados apenas apoiam Temer Finalmente um pequeno alento para a sociedade brasileira. Uma pequena luz se acende no fim do túnel representando também apenas uma pequena esperança de que a “pinguela” Michel Temer seja escorraçado do luxuoso Palácio do Jaburu, bem como do centro das decisões... Finalmente um pequeno alento para a sociedade brasileira. Uma pequena luz se acende no fim do túnel representando também apenas uma pequena esperança de que a “pinguela” Michel Temer seja escorraçado do luxuoso Palácio do Jaburu, bem como do centro das decisões... Mais Artigos