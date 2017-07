Romaria no Cantinho Senhor dos Aflitos se confirma como roteiro de fé e turismo religioso no interior da Bahia







Todos os anos, o turismo religioso movimenta milhões de viajantes no Brasil, e o interior da Bahia tem se tornado roteiro para esses visitantes. Presente nas festividades ao lado da vice Karlúcia Macêdo, O prefeito Zito Barbosa conversou com os romeiros e recebeu prefeitos e visitantes. O gestor considera a romaria do Senhor dos Aflitos uma manifestação singular da fé das pessoas, e também um segmento estratégico para o turismo.

Os festejos e Romaria do Senhor dos Aflitos no povoado do Cantinho, localizado a 20 km da sede, já se tornou referência como roteiro de fé e turismo religioso no interior da Bahia. Atraindo milhares de devotos no dia 02 de Julho, os festejos reúnem fiéis, romeiros e visitantes de diversos locais do Brasil, que visitam o povoado para expressar sua fé, agradecer bênçãos, milagres e para pagar suas promessas pelas graças alcançadas.A programação religiosa com missas, batizados e procissão, acontecem no Cantinho do Senhor dos Aflitos, cuja igreja foi elevada a condição de Santuário Diocesano em 2016 pelo Bispo Diocesano Dom Josafá Menezes. Uma das tradições da romaria é a caminhada de 20 quilômetros, com saída a meia noite da Igreja Matriz São João Batista em direção ao povoado, com a manifestação de fé e devoção dos romeiros que seguem entoando cânticos, orações e leituras bíblicas.Esse ano, mais de vinte e cinco mil pessoas visitaram o Cantinho. Os romeiros encontraram uma comunidade urbanizada, com as avenidas asfaltadas, calçamento e praça, proporcionando uma visão estrutural diferente de outros anos. A peregrina Fernanda Dias elogiou as mudanças e a recepção da comunidade. “Quando entramos no povoado foi uma sensação mágica, tudo estava diferente. Essa é a sexta vez que participo da romaria, e já sabia que estavam fazendo obras no povoado, mas não imaginei que poderia mudar tanto e melhorar dessa forma a vida dessa comunidade. Com certeza ano que vem estaremos de volta, trazendo ainda mais pessoas”, disse Fernanda.”, disse o prefeito.Com o objetivo de conhecer melhor o perfil do romeiro, a Diretoria Municipal de Turismo preparou uma pesquisa que foi aplicada durante a romaria, buscando saber dos visitantes, origem, opinião sobre apoio, estrutura, visual, além de mapear as necessidades turísticas, alimentação, hospedagem e propostas para reforçar nas próximas romarias, o segmento do turismo religioso.“Nossa equipe durante todo o dia, conversou com as pessoas da comunidade, visitantes e romeiros. Preparamos um questionário com 20 perguntas e a pesquisa abordou 200 pessoas distintas. Encontramos visitantes de várias cidades circunvizinhas, e também romeiros do Tocantins, Goiânia, Brasília e um grupo de São Paulo, que fizeram o caminho a pé, e estavam encantados com a celebração e devoção no Cantinho. Com o resultado dessa pesquisa, agora vamos ao longo do ano realizar um trabalho de sensibilização com os moradores do Cantinho, estimulando a capacitação profissional nas áreas de hospedagem, comercialização de comidas típicas e produtos religiosos. Além de gerar renda, vamos fortalecer o potencial da comunidade, para que sejam os principais fornecedores dos produtos e serviços da romaria”, disse a diretora de turismo, Mirtes Lima.A imagem do Senhor dos Aflitos, esculpida em madeira, foi trazida de Portugal pelos irmãos Francisco e José Ayres da Fonseca para Barra em 1710. Dez anos depois, a família Ayres da Fonseca construiu a primeira capela no povoado do Cantinho e teve início a peregrinação ao local. Em 1946 foi erguida a atual igreja, hoje Santuário Diocesano do Senhor dos Aflitos.Dircom Prefeitura de Barreiras