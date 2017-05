Os periquitos chegam para comer as cenouras

Garis do atual governo uniformizados de verde (periquitos). Todos com equipamentos

de segurança adequados e com seus direitos trabalhistas garantidos





João Sá Teles, secretário municipal de Infraestrutura João Sá Teles, secretário municipal de Infraestrutura

Garis da gestão anterior uniformizados de laranja (cenouras). Todos sem equipamentos

de segurança adequados e sem seus direitos trabalhistas garantidos

Veículos zero quilômetro

Na manhã do último sábado, 22/04, o prefeito Zito Barbosa e comitiva, lançaram no parque de exposição, a campanha Barreiras mais bonita e mais humana. Na oportunidade foi esclarecida qual a abrangência do projeto e a que limite quer chegar.O programa engloba todas as ações de governo em relação ao sistema de limpeza pública, como coleta de lixo, varrição, pintura de meios-fios, poda, roçagem, capina, iluminação, requalificação e concepção de praças, além de ocupação de espaços públicos na cidade.A humanidade se desenvolveu ao longo dos tempos e até hoje não sabe o que fazer com o lixo que produz. Com esta argumentação, o secretário municipal de infraestrutura, João Sá Teles, iniciou o seu discurso quando da apresentação do programa Barreiras mais bonita e mais humana. Ele lembrou que o governo Federal deu o prazo para as cidades construírem seus aterros sanitários, de acordo com as leis ambientais que regulam o setor, até o final do ano passado, porém, nem todos os municípios o fizeram; caso de Barreiras, por exemplo.Agora, a empresa ganhadora da licitação para tal processo, a MM Limpeza Urbana, será a responsável pela coleta de lixo, pintura de meios-fios, varrição, iluminação, capina e poda das árvores da cidade, além de estar prestando a atenção nas questões ambientais que envolvem o nosso município. A empresa também deverá zelar pelos seus colaboradores, oferecendo equipamentos de segurança como luvas, bonés com aba tira sol, máscaras, botinas e a roupa e prestar serviços sociais como a realização de campanhas educativas junto à população, no sentido de elucidar os horários de coleta do lixo e o tipo ideal de embalagem para a deposição dos resíduos.A vice-prefeita, Karlúcia Macêdo lembrou que “”, frisou. Ela ainda esclareceu que “”.Já o prefeito Zito Barbosa enfatizou o cuidado que a atual administração tem com seus colaboradores e também com o destino do dinheiro público. Ele disse que “”, garantiu.Zito também deu certeza da construção de um aterro sanitário à altura que Barreiras merece e de acordo com as normas técnicas do Ministério das Cidades, até o final do corrente ano. “a”, concluiu.– cenourinhas, como eram carinhosamente chamados pela população - eram apenas contratados, mas, com a nova empresa eles ganharam a benesse de ter a carteira de trabalho assinada, o que lhes garante a proteção da lei e assegura seus direitos trabalhistas. Danilo Rodrigo, gari há três anos, nos disse que “”, observou.De fato, a cidade estava precisando de um serviço de limpeza urbana de excelência e, ao que tudo indica, esta nova empresa, com os veículos zero quilômetro e todo o equipamento de segurança para os garis em dia, parece estar apta a realizar o serviço com muita maestria. Vamos ver daqui pra frente. Vale lembrar que o novo uniforme dos garis é verde, em substituição ao laranja da empresa anterior. Os periquitos estão chegando para comer as cenouras.Por Demetrius MacêdoRepórter Interbairros