Inaugurada Delegacia da Polícia Federal em Barreiras

Após publicação no Diário Oficial da União do último dia 27/04, foi inaugurada a Delegacia da Polícia Federal de Barreiras. Autoridades civis, políticas e militares de todas as forças presentes na cidade, marcaram presença na cerimônia. O prédio fica situado no bairro Morada Nobre e conta com moderna e excelente infraestrutura.Após a inscrição normativa nº 11, de outubro de 2008, a PF se instalou em Barreiras em 2009, como Posto Avançado do órgão. A medida decorreu de uma iniciativa da Corregedoria Geral e da Superintendência Regional/BA, diante da constatação da grande quantidade de inquéritos policiais federais referentes a fatos ocorridos na região do extremo Oeste baiano. A escolha de Barreiras foi feita devido à sua localização geográfica e estratégica, próximo à divisa com os estados do Piauí, Maranhão, Tocantins, Goiás e Minas Gerais, além de ter o principal entroncamento rodoviário regional.Em princípio, o Posto Avançado funcionou num imóvel situado à rua Abílio Faria, mudando-se, posteriormente, para a Guiomar Porto e, por último, rua Joana Angélica. Para prestar um melhor atendimento ao cidadão, eram deslocados servidores de outras localidades como Salvador, Vitória da Conquista e Brasília. Mas o órgão cumpriu o seu papel direitinho durante mais de 8 anos.Em 2015 foi adquirido o imóvel e iniciada a reforma, concluída em meados do ano passado. Depois da remoção do Posto para a sede própria, que conta com uma área construída de 365m² e oferece espaço para atendimento ao público, cartório, núcleo de operações, depósitos, custódia e outras facilidades necessárias para a boa atuação da Polícia Federal em nossa região.Uma das pessoas que mais lutou e defendeu a ideia da instalação de uma delegacia em nossa cidade foi o Superintendente Regional da PF/BA, Daniel Justo Madruga. Após assumir o cargo, em agosto de 2015, o Superintendente, em sua primeira medida, providenciou um estudo detalhado das demandas regionais, no propósito de obter um diagnóstico mais profundo da situação para estabelecer metas e prioridades. “Este diagnóstico demonstrou que a criação da delegacia de Barreiras aparecia como uma das principais necessidades pelas palavras de quem conversávamos. De pronto entendi a situação e busquei solucionar esta demanda”, salientou Madruga. Ele continua relatando de sua transferência do Rio Grande do Sul para a Bahia e, se espantou quando percebeu que lá, haviam três delegacias e, aqui, por ser um estado muito maior, se equiparando ao tamanho da França, possuía apenas quatro unidades descentralizadas. Em pouco tempo ele viu na prática que, de fato, por maior que fosse o estoque de servidores, não supriria a necessidade de todo o estado, pelo menos em tempo hábil. Começou a buscar veementemente junto aos seus superiores a implantação desta delegacia. “A essa altura, o nosso Posto Avançado não era mais suficiente para atender aos muitos casos que iam surgindo e, acabava atrasando seus serviços junto à comunidade. Tudo o que nós não queremos! Um outro fator era a logística difícil e o custo alto para se trazer uma equipe a tão longas distâncias, como manutenção de viaturas, diárias, combustível etc.”, afirmou.A instalação desta delegacia garantirá maior qualidade na prestação de serviços na região, afinal, quanto maior a população, maior é o trabalho. E a Bahia é o quarto estado em população do país, atingindo mais de 15 milhões de habitantes e o quinto maior em número de ocorrências. Madruga lembrou que “em sete anos, esta é a primeira delegacia a ser criada no Brasil, e as dificuldades eram grandiosas, haja vista a falta de servidores disponível. Por isso este investimento era de fundamental importância, pois, temos a certeza de que ele será multiplicado à sociedade baiana, principalmente a do Oeste”, concluiu.O diretor geral, Dr. Leandro ... ressaltou a resistência, a atenção, a cautela e a técnica com que a entidade administra seus servidores e suas unidades de trabalho. “Atentos a tudo isso é que vimos a real necessidade da instalação desta delegacia na região. Mas, em contrapartida, é preciso o interesse e a participação da comunidade. E foi exatamente este interesse que nos fez tomar a decisão de fundar e administrar esta nova unidade descentralizada. Dr. Leandro continua: “Foi um processo longo, mas de muita maturidade, e esta delegacia não servirá apenas para combater ao crime organizado, mas, para fazer parte do cotidiano desta comunidade, para atender às suas demandas com eficiência e eficácia dos nossos servidores. E a sociedade, inclusive, está apta a firmar esta parceria com o órgão, participando e sugerindo. Estaremos sempre com as portas abertas”, finalizou.Já não era sem tempo a vinda de uma delegacia da PF para a região, já que é mais que notório o aumento da violência e da criminalidade em nossos municípios. Congratulamos a iniciativa da PF, em nome do Superintendente Regional, Daniel Justo Madruga, pela brilhante iniciativa. Nos colocamos à disposição desta unidade de polícia para quaisquer demandas.O prédio conta com 365 m² de área construída, contemplando espaço para atendimento ao público, cartório, núcleo de operações, custódia, depósitos e outras. Esta delegacia abrangerá 46 municípios em sua circunscrição e, paulatinamente, serão implementados os trabalhos de Polícia Judiciária, em referência aos diversos crimes de atribuição investigativa da PF, inclusive no combate ao crime organizado, edição de passaportes, registros e porte de armas, fiscalização da natureza e segurança privada, registro de estrangeiros, entre outros.Por Demetrius MacêdoRepórter Interbairros