Clima de otimismo entre agricultores marca lançamento da Bahia Farm Show 2017

Feira espera superar a comercialização de R$ 1,014 bilhão, focada na busca por inovação e tecnologia, pelos agricultores do Matopiba

www.bahiafarmshow.com.br

A praticamente um mês do seu início, a 13ª edição da Bahia Farm Show 2017 foi lançada, nesta quinta-feira (27), em Luís Eduardo Magalhães, sede do evento, e foi marcada pelo otimismo dos agricultores baianos com a produtividade da safra 2016/2017. Consolidada como a maior feira em tecnologia agrícola e negócios do Norte e Nordeste do Brasil, a Bahia Farm Show vai oferecer para pequenos, médios e grandes agricultores do Matopiba (área agrícola localizada na divisa dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), as principais inovações tecnológicas em maquinário, insumos, sementes e softwares, com juros reduzidos e crédito facilitado.Ao apresentar as novidades durante o lançamento para a imprensa nacional e regional, o presidente da Bahia Farm Show e da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Celestino Zanella, se mostrou confiante no sucesso de comercialização e vendas desta edição da Feira. “Nosso desejo é sempre crescer e com a expectativa desta safra, que deve se confirmar, esperamos uma projeção de 10% em relação ao ano passado”, compara, ao mencionar a comercialização de R$ 1,014 bilhão da última edição do evento. Embora seja um grande evento, Zanella reforça que a Feira cresceu para atender a demanda e o perfil de todos os produtores rurais. “Não há diferenciação, agricultor é sempre agricultor e todos precisam de tecnologia. O que muda somente é a escala de produção. E os expositores trazem soluções para todos, pequenos ou grandes”, explica.Para Júlio Cezar Busato, que presidiu as últimas quatro edições da Bahia Farm, e hoje ocupa a presidência da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), nem mesmo a crise econômica e a estiagem que prejudicou a safra passada na região tirou ânimo e o sucesso do evento. “São nestes momentos que temos que mostrar a nossa força. Com o apoio dos bancos e das instituições financeiras, que diante da conjuntura trouxeram mais créditos e com juros facilitados; dos expositores e fabricantes, que não deixaram de apresentar e vender os seus produtos; e, principalmente, dos agricultores, que continuaram investindo em tecnologia e no seu trabalho, mantivemos a Feira do bilhão, e hoje o resultado está focado nesta safra que promete ser boa e, assim, trazer bons negócios para aqueles que continuaram investindo”, afirmou.Para a edição deste ano, o vice-presidente da Bahia Farm Show e da Aiba, Luiz Pradella, explicou que todos os esforços foram concentrados para a manutenção do complexo da Feira, instalado em uma área total de 144.000m², com uma infraestrutura completa e arrojada para o conforto de expositores e visitantes. “Houve a preocupação com o paisagismo e jardinagem das praças e do bosque de espécies nativas. É uma feira de cinco dias, mas que envolve investimentos o ano todo”, explica. A participação dos expositores foi ressaltada durante o lançamento, pela coordenadora da feira, Rosi Cerrato. “Temos 10% de expositores que estão retornando para a Feira deste ano, e 15% deles confiam na marca da Bahia Farm Show e vão expor pela primeira vez. Estamos recebendo pela primeira vez expositores e comitiva de visitas de outros países, mostrando a importância da Feira para o mercado nacional e internacional”, destacou.- Segundo o representante da Secretaria de Agricultura da Bahia, Vitor Bonfim, o sucesso da feira está na parceria entre as instituições do setor público, privado, ensino e pesquisa, e dos próprios agricultores que acreditam na força do agronegócio da região. “Além do investimento direto de R$ 450 mil na feira, o governo do estado está sensibilizado com as demandas dos agricultores ao entender que a feira e o setor agrícola impulsiona a economia do estado”, afirmou. O presidente da Associação dos Revendedores de Máquinas e Implementos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba), Fábio Martins, reforçou que a feira vai mostrar todo o potencial do oeste da Bahia e do Matopiba. “Os agricultores desta região não precisam mais viajar para outras regiões, pois todas as mais novas tecnologias agrícolas expostas nas demais feiras no Brasil e no Mundo estão na Bahia Farm Show”, afirma.Para a vice-presidente da Fundação Bahia, Zirlene Zuttion, a feira será mais uma vez uma aposta na disseminação da inovação de tecnologia desenvolvida na própria região. “Serão lançadas três novas cultivares de sementes da Fundação BA em parceria com a Embrapa, e os agricultores terão à sua disposição as mais variadas tecnologias para incrementar a rentabilidade no campo”, explicou. Presente ao lançamento, o prefeito da Luís Eduardo Magalhães, Oziel Oliveira, ressaltou a importância da feira para o desenvolvimento socioeconômico. “A cidade e o nosso setor de serviços, como rede hoteleira, restaurantes e a parte de infraestrutura está preparada para atender todo o contingente de pessoas que vem para a Bahia Farm Show. Estaremos no evento com um estande e com o trabalho voltado para a sustentabilidade e para a agricultura familiar”, afirmou.Além de mostras de produtos e serviços, a Feira oferecerá uma grade com mais de 20 palestras e workshop sobre agronegócio. Destaques dentro da programação para o Fórum do Canal Rural e para o Leilão de Gado que integram o cardápio de opções oferecidas durante o evento que se consolida como uma das mais importantes e avançadas vitrines do agronegócio nacional. A Bahia Farm Show é organizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com o apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Fundação Bahia, Associação dos Revendedores de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Oeste da Bahia Ltda. (Assomiba) e Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães.