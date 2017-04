Em tarde de festa e casa cheia seleção de LEM vence São Desidério

Diante de quase 2 mil torcedores no Aroldâo, em Luís Eduardo Magalhães, a seleção de LEM conquistou sua segunda vitória na Copa Oeste 2017 no último domingo (23). A seleção comandada pelo técnico Tim venceu a seleção de São Desiderio por 3 a 1, com gols de Ginó, Marquinhos Testão e Leandro, no jogo preliminar escolinhas local fizeram belo espetáculo a parte representando o futuro atletas da nossa seleção.O próximo compromisso da seleção luíseduardense será o jogo de volta na casa do adversário, em São Desiderio, no dia 07 de maio às 18h. Depois, no dia 21, o adversário será Catolândia no ultimo jogo da primeira fase, em casa.A liga desportiva de LEM através do seu presidente Reginildo França em nome de toda sociedade de desporto vem publico agradecer o total apoio em relação estrutura do estádio que estava totalmente destruído se não fosse a atual gestão do prefeito Oziel Oliveira, via secretarias de Cultura Turismo Esporte e Lazer; Eltinho, Infra Estrutura; Marciano Pauletti, de Finanças Ricardo Knupp, de Governo; Katerine Rios; de Saúde; Dr. Felipe e da Secretaria de Segurança; Daniel Alvarez, não seria possível proporcionar mais esse lazer a nossa comunidade.Muito participativo durante toda a partida, Mateus começou a mostrar seu bom futebol nos primeiros segundos do jogo. Antes de o relógio marcar um 5 minutos, Nen desarmou o contra-ataque São Desiderio e passou para o camisa 10 Alan, que avançou e finalizou no gol levando perigo ao gol de Eladio. Com mais posse de bola, a Seleção Luís Eduardo Magalhães seguiu pressionando. Em boa cobrança de falta, Nen quase abril o marcador. Mas foi de São Desiderio o melhor lance do primeiro tempo um contra ataque o Herbley saiu cara a cara com goleiro Laesley que contou com a sorte ao ver a bola passar rente a trave do lado direito, terminando em 0 a 0 a primeira etapa.Tim mexeu nas laterais do time na volta do intervalo saindo Andinho e Djair entrando Maicon Tiozinho e Hiago, as mudanças surtiu efeito dando uma nova postura à seleção sem sair do seu esquema tático 4-4-2 em seguida começou a pressionar em jogadas de bolas aéreas. Em uma delas, Mateus desarmou a defesa de São Desiderio e após bela assistência do meia Nen, Maicon Tiozinho lançou para o Zagueiro Ginó que subiu mais alto que a defesa e cabeceou sem chance para defesa abrindo o placar e fazendo a festa da torcida no Aroldão.Na sequência, meio a comemoração Herbley de São Desiderio pegou a defesa de LEM distraída aproveitou cruzamento conseguiu fazer o domínio empatando o jogo, não satisfeito só com o gol Herbley ex-atacante da seleção de LEM deu uma provocada na torcida sem imaginar o que aconteceria no o final do jogo.Instantes antes de deixar o jogo para a entrada de Ravenne, Alan cruzou pela direita para Ratão que chutou forte para boa defesa de Eládio. Tim, não contente com resultado, colocou em campo Marquinhos Testão (o nome do jogo) que entrou e mostrou o porquê era titular da seleção do ano anterior.As substituições de Tim empolgaram a torcida e não deu outra. O maestro Revenne novamente colocou fogo no jogo. Não demorou muito aparecer boa triangulação entre os laterais e meio de campo que envolveu São Desiderio onde nada pode fazer em mais um belo passo por elevação de Nen, encontrando o artilheiro Marquinho Testão que fez um lindo gol de cobertura no experiente goleiro Eládio, tornando o Aroldão um verdadeiro caldeirão de agito da torcida Luiseduardense.E antes do pôr do sol, meio ao silencio do atacante Herbley, arrependido por ter provocado a torcida. Ravenne fez mais um belo passe para Marquinhos Testão que deixou a bola na medida para atacante Leandro tirar a “urucubaca” e fazer o terceiro gol de LEM que sacramentou a vitória e a classificação antecipada, garantindo no mínimo o segundo lugar no grupo “A” e com aplausos da torcida, a seleção de LEM saiu de campo com a vitória por 3 a 1.Laesley,Zaroi,Andinho(Tiozinho),Djair,(Hiago),Edson,Ginó,Kuin,Afeu, (Marquinhos de Dega),Mateus,Alan,(Ravenne),Nen,Ratão(Marquinhos Testão),Leandro,Miojo,Maicon Bunina,Guilherme Geladeira.Por Régis SantosFotos: Douglas Batista