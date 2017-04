Brasília comemora 57 anos com shows e exposição gratuitos

A capital federal completa 57 anos nesta sexta-feira (21) e as atividades em comemoração ao aniversário da cidade começam hoje e acontecem por todo fim de semana. A programação também celebra os 30 anos de Brasília como Patrimônio Mundial e os dez anos do Museu Nacional.A programação inclui nove artistas da cidade e três atrações nacionais, além da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro. Os eventos têm entrada franca, classificação livre e custaram R$ 1,8 milhão ao governo local.A cantora Elba Ramalho é a atração principal nesta sexta-feira, às 22h. A festa começa com a apresentação de Dona Gracinha da Sanfona, que abre o evento na Torre de TV, às 18h. A banda Ciclone na Muringa, que mistura ritmos populares, como maracatu, coco e baião à sonoridades do rock e do reggae sobe ao palco às 19h. A banda paulista convidada Dê um Rolê faz homenagem aos Novos Baianos, a partir das 20h. Pela manhã, das 11h às 15h, o grupo Kilombrasília promoverá um aulão de capoeira aberto ao público.No sábado (22), a atração principal é o grupo de pagode Raça Negra, que sobe ao palco às 22h. A festa tem início mais cedo com a apresentação do tradicional grupo Boi de Seu Teodoro às 18h20. Na sequência, às 19h30, o Trio Siridó anima o público com forró. A sambista Cris Pereira canta às 20h40. Entre uma atração e outra, os Djs Nagô e Barata garantem o som no sábado e no domingo (23), respectivamente.No domingo, a programação ficará a cargo da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, que inicia às 17h30 o concerto especial para os 57 anos de Brasília. Os músicos estarão acompanhados de jovens participantes de projetos socioeducativos musicais.Além dos shows na Torre de TV, a programação do aniversário de Brasília inclui atividades na Esplanada dos Ministérios. No domingo, o violeiro Cacai Nunes toca às 19h, seguido pelo grupo de choro Fernando César e Regional, às 20h. As atrações do fim de semana se encerram às 21h, com a apresentação do violeiro Renato Teixeira, de São Paulo. As apresentações serão no Museu Nacional do Conjunto Cultural da República.A cidade recebe ainda exposição que celebra os 10 anos do Museu Nacional, com obras de expoentes da arte brasileira como Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, além de artistas contemporâneos, principalmente do grafite brasiliense. A visitação vai até 4 de junho, de terça a domingo, das 9h às 18h30.Da Agência Brasil