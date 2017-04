Barreiras: Assistência Social apresenta equipes de estagiárias que atuarão junto aos projetos sociais do município

Equipe do Cras do bairro Santa Luzia

Equipe do Centro POP

Equipe do Cras dos bairros Morada da Lua e da Vila Brasil



A quarta-feira, 19, foi dia de percorrer os Centros de Referência de Assistência Social – Cras de Barreiras e formalizar o processo de estágio firmado entre a Prefeitura e a Faculdade São Francisco – Fasb. Sob a coordenação da secretária de assistência social, Gabriela Nogueira e a gestora de estágio da faculdade, Fabiana Grossi, acadêmicas do 9º semestre de Psicologia conheceram os locais onde atuarão a partir da próxima semana.A primeira parada foi no Cras da Santa Luzia que atende, além das famílias do bairro, moradores de outros 15 bairros adjacentes e de nove localidades da zona rural. Como público alvo dos atendimentos estão famílias que se encaixem em critérios de vulnerabilidade e necessitem acompanhamento de equipes formadas por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos.“Para conseguir uma intervenção de qualidade, precisamos conhecer os territórios onde estamos instalados. Conhecer os tipos de vulnerabilidade social presente e que precisam ser enfrentados com abordagens adequadas e isso somente se realizarão caso as equipes dos Cras construam vínculos com as comunidades e que estas equipes se reconhecerem como parte destes lugares nos quis atuaram estabelecendo um diálogo franco com as famílias. O serviço público ganha com as novidades trazidas e as pesquisas, por sua vez, a universidade ganha com a prática e a vivência materializadas em resultados”, explica Gabriela.A coordenadora de estágio da Fasb reforçou o depoimento da secretária dizendo que já a partir da próxima semana as equipes estarão atuando junto às comunidades de Barreiras, buscando a aproximação com as famílias, conhecendo suas fragilidades, vulnerabilidades, mas, principalmente, suas potencialidades. “A gente só conhece quando a gente sai e participa. Estes contatos acolhem e são a porta de entrada para conhecermos os problemas sociais”, explica Grossi.No Centro de Referencia Especial para População de Rua – Centro POP -, a equipe do serviço, com o apoio dos estagiários, fará um trabalho de construção de abordagens coerentes, para esta intervenção especifica, criando assim, vinculo de respeito com a população de rua e a reconstrução dos vínculos famílias desta população. “A proposta trazida pela secretaria fará a diferença em nossa cidade, uma política de resgate dos direitos do cidadão, e, mais, de traçar o perfil da população vulnerável aqui existente”, diz a coordenadora do Centro, Edna Souza.Ainda na quarta-feira, no período da tarde foi a vez do Cras da Morada da Lua abrir as portas para as equipes de estágio. Todo trabalho realizado pelas acadêmicas seguirá um planejamento pré-estabelecido e de comum acordo com a política de trabalho da Secretaria de Assistência Social de Barreiras e contará com a supervisão da coordenação de estágio da faculdade.Dircom Prefeitura de Barreiras