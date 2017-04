Luís Eduardo Magalhães tem redução de 17% nos homicídios

O município registrou também a queda de 30% nos casos de roubo a estabelecimentos comerciais e de serviços.

O município de Luís Eduardo Magalhães, na Região Oeste do estado, distante 952 quilômetros de Salvador, teve uma redução de 17% no número de homicídios no primeiro trimestre de 2017, comparando ao mesmo período do ano anterior (17 em 2016, para 14 em 2017). Outro dado positivo, que reflete o trabalho das polícias Civil e Militar na cidade, foi a queda de 30% nos casos de roubo a estabelecimentos comerciais e de serviços, de 27 nos três primeiros meses de 2016, para 19 em 2017.Segundo o delegado Rivaldo Almeida Luz, responsável pela Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Barreiras), que atende Luís Eduardo Magalhães, o Governo do Estado tem feito muitos investimentos na área da segurança pública na região. “Recebemos um delegado, um escrivão e 10 investigadores, dobrando o efetivo no município”, afirmou Almeida.A atuação conjunta das polícias e outras instituições também foi citada pelo delegado como um diferencial para os bons resultados alcançados. “Fizemos a operação 'Saturação' no mês de março, em parceria com a Polícia Militar, com o apoio do Graer, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, envolvendo 116 agentes. Bloqueamos acessos à cidade e também entradas e saídas de alguns bairros por um dia inteiro, foram 10 mandados de prisão cumpridos e cinco pessoas presas preventivamente”, relatou o delegado.O aumento nos índices da produtividade policial também demostra o empenho dos policias. O número de inquéritos remetidos para a Justiça teve um aumento de 34% no primeiro trimestre de 2017, passando de 100 para 134, presos em flagrante subiu de 88 para 98, um crescimento de 12 %, e o cumprimento de mandados de prisão cresceu 25%, de oito para 10.De acordo com o comandante da 85a Companhia Independente da Polícia Militar, capitão Giovanni Castro, além da atuação conjunta com outras forças, os investimentos na PM da região colaboraram para a obtenção de resultados positivos. “Tivemos recentemente a inauguração da Base Avançada do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Bavan/Graer) em Barreiras e teremos em breve a instalação do Centro Integrado de Comunicações (Cicom), que também ajudará no nosso trabalho ostensivo”, disse Castro, lembrando ainda que a 85a CIPM recebeu uma viatura de marca Fiat, modelo Pálio Weekend, para reforçar o patrulhamento.Inaugurada em 17 de fevereiro, a primeira Base Avançada do Graer no interior foi construída e implantada através de uma parceria público-privada com a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba). O Governo do Estado investiu R$ 24 milhões (aeronave modelo Esquilo, caminhão de abastecimento, dentre outros equipamentos), enquanto a estrutura física da unidade (R$ 4,2 milhões) foi erguida pela Aiba, por meio de financiamento do Programa para Desenvolvimento da Agropecuária (Prodeagro).Das diversas ações desempenhadas pelas equipes do Bavan/Graer de Barreiras, destaque para o apoio nas operações integradas e de rotina, estando, dentre as prioridades, o combate ao tráfico de drogas e às quadrilhas especializadas em roubos a bancos. Resgates e salvamentos também estão no rol de seus serviços.Ascom SSP/BA