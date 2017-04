Detran fiscaliza implantação de videomonitoramento em autoescolas

A resolução 493 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) determina que todas as autoescolas do país implantem o sistema de videomonitoramento das aulas práticas de direção até o final do ano. A medida vale para a preparação de motoristas nas categorias B (carros), C (caminhão), D (ônibus) e E ( veículos com dois reboques).Na Bahia, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) fiscaliza o cumprimento da nova regra, tomando como base os municípios onde estão localizadas as unidades descentralizadas do órgão. O sistema já funciona em Salvador e mais onze cidades. O cronograma completo para a implantação do dispositivo está publicado no site da autarquia- www.detran.ba.gov.br. “Criamos o cronograma para permitir que em todas as regiões do estado as autoescolas cumpram o prazo. Entramos nessa nova fase do processo de formação dos condutores, que oferece mais transparência, segurança e qualidade”, explicou o diretor de Habilitação do Detran, Mário Galrão.No monitoramento em tempo real das aulas práticas, a identificação do aluno e do instrutor é biométrica, por meio de um tablet, e câmeras instaladas no veículo gravam imagem e som, com o registro também do tempo de duração do treinamento e o trajeto percorrido. As informações são transmitidas diretamente para o sistema do Detran, permitindo uma análise mais detalhada do desempenho do candidato à habilitação.Ascom DETRAN-BA – Departamento Estadual de Trânsito da Bahia