Barreiras recebe projeto “Bonecos Gigantes Invadindo o Oeste” nesta quinta-feira



Fotos: Correio do Oeste, Destaknoticias e CentraldaLapa. Fotos: Correio do Oeste, Destaknoticias e CentraldaLapa.

O Projeto “” chega em Barreiras nesta quinta-feira, 20, e será realizado pela Cia Teatrando em parceria com a Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. As oficinas acontecerão no Ponto de Cultura Flor do Trovão (antigo Lavoisier) durante os dias 20,21 e 22, fechando o projeto com o cortejo de Bonecões no dia 23 de abril.As etapas do projeto que acontecem desde o mês de fevereiro no Oeste, já passaram pelos municípios de São Félix do Coribe, Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa, Ibotirama, São Desidério e agora contempla Barreiras, envolvendo assim, os Territórios de Bacia do Rio Corrente, Velho Chico e Bacia do Rio Grande.A coordenadora de cultura, Emília Moreno informou que as Oficinas de Confecção e Manipulação de Bonecos Gigantes envolverão os artesãos, grupos de cultura, companhias de teatro e comunidade em geral. “O objetivo é estimular o processo de pesquisa dos envolvidos na área de confecção e manipulação de bonecos gigantes no fazer teatral, repassando as técnicas e possibilidade para composição de personagens, espetáculos e performances, partindo do conhecimento da trajetória dos bonecões no estado da Bahia”, disse a coordenadora.Participarão 25 pessoas e as oficinas serão ministradas pelos bonequeiros Jorge Pereira, que é o coordenador do Núcleo de Bonecos Gigantes do Gueto Poético, e Neto dos Bonecos, que já atuou no Grupo de Teatro de Bonecos Mamulengo (do Mestre Elias Bonfim) e desenvolve um trabalho próprio. Ambos com vasta experiência na confecção e manipulação de bonecões.“Estamos na expectativa com a chegada dos bonecos, que será mais uma ferramenta para aguçar a criatividade, e enfocar a valorização e viabilização do potencial do nosso teatro”, disse Ramon Sousa, produtor da Cia Teatrando.O resultado das oficinas poderá ser conferido neste próximo domingo, dia 23, a partir das 16h, quando todos os bonequeiros e seus personagens estarão desfilando com o cortejo “Bonecos Gigantes Invadindo o Oeste”. O desfile acontecerá no circuito Zé de Hermes e Mercado Velho, quando o colorido, a simpatia e criatividade dos artistas será apresentada a população.Mais informações: (77) 99194-9236 – Ramon SousaDircom Prefeitura de Barreiras