Oito em cada dez brasileiros acreditam que o turismo é imenso potencial a ser melhor explorado no país

O Brasil tem um enorme potencial a ser explorado no setor do turismo, mas deve aproveitar melhor seu patrimônio. Esse é um dos achados de uma pesquisa nacional realizada para o Ministério do Turismo para medir a percepção da população em relação aos investimentos e impressões do público sobre o setor. Foram ouvidas 2002 pessoas com mais de 16 anos em todas as regiões do país, em capitais e cidades do interior, entre 17 e 23 de março de 2017.De acordo com a pesquisa, oito em cada dez brasileiros acreditam que o potencial turístico de nosso país é de médio para muito alto, mas 59,8% entendem que esse potencial não é aproveitado de forma adequada. Ainda assim, 79,7% apontam que gostariam de passar as próximas férias em destinos nacionais.Na opinião da população brasileira, os principais benefícios do turismo são a impulsão da economia e dos negócios (59%) e a geração de empregos (27,4%). Entre as ações para dar fôlego ao setor, numa avaliação estimulada, a criação de novos portos para cruzeiros marítimos, a exploração de parques nacionais pela iniciativa privada e o incentivo para a vinda de Grandes Parques de Diversões estão entre as medidas mais apoiadas.“Esses dados só reforçam a necessidade de investirmos nesse setor para alavancar a economia brasileira e a importância do pacote de medidas Brasil + Turismo, que lançamos nesta terça-feira”, afirmou o ministro do Turismo, Marx Beltrão. As medidas anunciadas vão alavancar a economia nacional por meio do turismo, com soluções técnicas para gargalos históricos, foco no aumento do número de viajantes nacionais e estrangeiros e ações para melhorar destinos nacionais e gerar emprego e renda.A sondagem identifica, ainda, que há um grande apoio da população ao investimento na promoção de destinos turísticos para os brasileiros (nota 8,4 numa escala de zero a 10) e na promoção de destinos para estrangeiros (7,8 em 10). Sobre os hábitos cotidianos, quase metade (49%) afirmou costumar viajar a turismo pelo Brasil ao menos uma vez por ano.A conectividade aérea, um dos pontos abordados no Brasil Mais Turismo, tem amplo respaldo popular: mais de 73% dos entrevistados aprovam o aumento do número de companhias aéreas em operação no Brasil e dois terços defendem a abertura do mercado nacional a empresas estrangeiras.De acordo com o estudo, 47% dos brasileiros avaliam as condições de turismo no país como ótimas ou boas. Para 37,6%, as condições são regulares e 11,4% acreditam que são ruins ou péssimas. A percepção de 42% é de que o turismo aumentou no Brasil nos últimos anos, contra 28% que avaliam que diminuiu. Outros 24% acreditam que ficou igual.O meio de transporte mais “querido” reflete uma divisão: 33,1% preferem viajar de ônibus, contra 33% que citam o avião e 32,6% que responderam “carro”. Se a preferência é dividida, o costume ainda é hegemônico com o carro: 39,5% adotam o automóvel em seus deslocamentos, contra 38% que usam o ônibus e 20% embarcam em viagens aéreas. A hospedagem é majoritariamente (48%) em hotéis, resorts e pousadas. Pouco mais de 1/3 (35%) costumam ficar na casa de parentes e 13,2% na casa de amigos.Ascom Ministério do Turismo